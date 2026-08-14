В возрасте 46 лет умерла американская актриса: названа причина (фото)
Кристи Новингз, звезда телешоу "Все это" (All That), скончалась после приступа астмы, повлекшего за собой повреждение мозга. Ей было всего 46 лет.
Американскую актрису на днях госпитализировали после нападения и подключили к аппарату искусственного дыхания, сообщает TMZ.
Умерла Кристи Новингз
Она находилась в таком состоянии несколько дней, пока семья в конце концов не решила отключить её. Новингз была постоянной актрисой телешоу "Все это" в течение трех сезонов с 1997 по 2000 год вместе с Амандой Байнс, Ником Кенноном, Кенаном Томпсоном и другими.
Девушка играла различные роли в комедийном сериале, в том числе Джессику и Пенни Лейн. Однако самой любимой ролью Новингз стала роль Глории Бэнкхед в 6-м сезоне.
"Я просто помню, как была на съёмочной площадке и оставалась ею целый день", — говорила Кристи.
Новингз также высоко оценила разнообразие актёрского состава, пояснив: "Я из Бронкса, из числа коренных американцев и афролатиноамериканок, поэтому смогла привнести столько всего".
Её последней телевизионной ролью стала роль самой себя в шоу "Улица Сезам" вместе со своим братом-близнецом Крисом, который по-прежнему является постоянным гостем шоу. Новингз снималась в трёх эпизодах детского шоу с 2008 по 2011 год.
Кроме того, Кристи выпустила в 2020 году трек "To the World".
До своей смерти звезда не была особо активна в социальных сетях.
Новингз также появился на обложке журнала Black Beat за июнь/июль 2026 года.
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