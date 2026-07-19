Умерла 59-летняя известная музыкантка: названа причина (фото)

Дженнифер Финч, американская басистка и вокалистка женской группы L7 1990-х годов, скончалась в возрасте 59 лет после борьбы с "агрессивной" формой рака.

Это произошло всего через несколько дней после того, как женщина перенесла операцию на головном мозге. Трагическая новость была обнародована в посте в Instagram на официальном аккаунте Финч.

Умерла Дженнифер Финч

Рядом с фотографией улыбающейся Дженнифер было написано: "Мы опустошены и сообщаем о смерти нашей партнерши, сестры, дочери и подруги Дженнифер Прешес Финч. Влияние Дженнифер на мир музыки было огромным; её влияние на нашу жизнь — ещё больше. Мы ценим интерес и заботу каждого, благодарим за все добрые сообщения. Мы ценим возможность прийти в себя в уединении в это тяжёлое время".

Ранее на этой неделе знаменитость поделилась фотографией шрама, оставшегося после операции, поскольку её родные и друзья просили пожертвовать средства на борьбу с раком после того, как у женщины диагностировали опухоль мозга.

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Её коллеги по группе сообщили о её болезни в заявлении в Instagram, отметив, что Финч была вынуждена отказаться от участия в их предстоящем прощальном турне.

Дженнифер Финч Фото: Instagram

Звезда получила огромную поддержку на краудфандинговой платформе: в общей сложности было собрано 393 596 долларов пожертвований, что превысило первоначальную цель в 350 000 долларов.

Дженнифер Финч Фото: Instagram

Кто такая Дженнифер Финч

Финч была одной из первых и самых долгоиграющих участниц группы L7, к которой она присоединилась в 1986 году, через год после того, как коллектив был создан в Лос-Анджелесе.

Она появилась в музыкальном клипе группы Кортни Лав "Hole" в 1994 году на песню "Doll Parts" в качестве замены басистки Кристен Пфафф, которая умерла от передозировки героина в возрасте 27 лет.

Хотя Дженнифер покинула L7 в 1996 году, а группа распалась в 2001 году, они воссоединились в 2014 году. В мае этого года коллектив объявил о своём последнем туре The Last Hurrah 2026, начало которого запланировано на октябрь.

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