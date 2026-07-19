Померла 59-річна відома музикантка: названа причина (фото)

Дженніфер Фінч, американська басистка та вокалістка жіночого гурту L7 1990-х років, померла у віці 59 років після боротьби з "агресивною" формою раку.

Це сталося лише через кілька днів після того, як жінка перенесла операцію на мозку. Трагічна новина була оприлюднена в дописі в Instagram, на офіційному акаунті Фінч.

Померла Дженніфер Фінч

Поряд з усміхненою фотографією Дженніфер йшлося: "Ми спустошені, оголошуємо про смерть нашої партнерки, сестри, доньки та подруги Дженніфер Прешес Фінч. Вплив Дженніфер на світ музики був сейсмічним; її вплив на наше життя — ще більше. Ми цінуємо інтерес та турботу кожного, дякуємо за всі добрі повідомлення. Ми цінуємо можливість зцілитися наодинці в цей важкий час".

Раніше цього тижня знаменитість поділилася фотографією свого шраму від операції, оскільки її родина та друзі просили пожертвувати кошти для боротьби з раком після того, як жінці поставили діагноз пухлина мозку.

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Її колеги по гурту оголосили про її хворобу в заяві в Instagram, повідомивши, що Фінч була змушена відмовитися від їхнього майбутнього прощального туру.

Дженніфер Фінч Фото: Instagram

Зірка отримала величезну підтримку на краудфандинговій платформі, було зібрано загалом 393 596 доларів пожертв, що перевищило початкову ціль у 350 000 доларів.

Дженніфер Фінч Фото: Instagram

Хто така Дженніфер Фінч

Фінч була однією з найперших і найдовговічніших учасниць гурту L7, до якого вона приєдналася в 1986 році, через рік після того, як колектив був створений у Лос-Анджелесі.

Вона з'явилася в музичному відео гурту Кортні Лав Hole 1994 року на пісню Doll Parts як заміна басистці Крістен Пфафф, яка померла від передозування героїном у віці 27 років.

Хоча Дженніфер покинула L7 у 1996 році, а гурт розпався у 2001 році, вони возз'єдналися у 2014 році. У травні цього року колектив оголосив про свій останній тур The Last Hurrah 2026, початок якого заплановано на жовтень.

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