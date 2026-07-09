Померла відома співачка Бонні Тайлер: що відомо про її життя (фото)

Світ музики зазнав непоправної втрати — у віці 75 років пішла з життя легендарна валлійська співачка Бонні Тайлер. Виконавиця культових хітів "Total Eclipse of the Heart" та "Holding Out for a Hero" несподівано померла в лікарні в Португалії після тривалої боротьби з хворобою.

Сумну новину повідомили рідні та команда артистки на її офіційній сторінці у Facebook. Вони зазначили, що Бонні пішла з життя минулої ночі в медичному закладі, де проходила лікування. Родина попросила про конфіденційність у цей важкий час і пообіцяла згодом оприлюднити додаткову заяву.

Бонні Тайлер мала проблеми зі здоров'ям Фото: Вікіпедія

Проблеми зі здоров'ям у зірки загострилися ще навесні. У травні співачку екстрено госпіталізували до лікарні міста Фару через важке захворювання кишечника, після чого прооперували та ввели у медикаментозну кому. Вже у червні Тайлер прийшла до тями, однак залишалася у реанімації у важкому стані, через що менеджмент був змушений скасувати всі заплановані літні концерти.

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Що відомо про співачку

Бонні Тайлер, чиє справжнє ім'я Гейнор Гопкінс, народилася в Уельсі у 1951 році. Її візитною карткою став унікальний хрипкий тембр, який з'явився внаслідок операції на голосових зв'язках і перетворив її на одну з найяскравіших зірок епохи.

Світове визнання прийшло до неї наприкінці 1970-х років завдяки синглу "It's a Heartache", який швидко підкорив міжнародні чарти.

Справжнім піком кар'єри стали 1980-ті роки та грандіозний успіх пісні "Total Eclipse of the Heart" авторства Джима Стайнмана. Цей трек очолив американський Billboard Hot 100 і розійшовся мільйонними тиражами.

Не меншу славу здобув і хіт "Holding Out for a Hero", що став саундтреком до фільму "Footloose" і досі регулярно з'являється у сучасному кіно, серіалах та відеоіграх.

За свою тривалу кар'єру Бонні Тайлер випустила 18 студійних альбомів, здобула три номінації на премію "Греммі" та продала десятки мільйонів платівок. У 2013 році вона також представляла Велику Британію на конкурсі "Євробачення". Артистка залишалася творчо активною до останніх років: у 2021-му випустила платівку "The Best Is Yet to Come", а за два роки по тому презентувала автобіографію "Straight from the Heart".

Увесь цей насичений шлях поруч із виконавицею був її чоловік Роберт Салліван. Вони побралися ще у 1973 році й прожили в щасливому шлюбі понад 50 років, залишаючись разом до останніх днів життя співачки.

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