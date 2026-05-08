Поп-ікона Бонні Тайлер перебуває в комі після екстреної операції

74-річна валлійська співачка, виконавиця хіта Total Eclipse Of The Heart, перенесла операцію на кишківнику в Португалії. І зараз лікарі не дають жодних прогнозів.

Бонні Тайлер перебуває в стані штучної коми після того, як її стан погіршився і її перевели в реанімацію. Про це повідомляє Daily Mail.

Хіт Бонні Тайлер "Total Eclipse Of The Heart"

Легендарна валлійська співачка перенесла екстрену операцію в Алгарве після того, як наприкінці минулого місяця її доставили в лікарню Фару з перфорацією кишечника.

Місцеві ЗМІ повідомили сьогодні вдень, що, хоча вчора її стан був стабільним, за останні кілька годин він погіршився.

Бонні Тайлер наразі вона перебуває без свідомості і дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легенів.

Лікарі, які доглядали за нею, зізналися, що не можуть передбачити, як розвиватимуться події найближчими годинами. За наявною інформацією, Бонні терміново доправили в лікарню 30 квітня.

Зірка найбільш відома своїм хітом номер 1 "Total Eclipse Of The Heart" 1983 року, а також чотирма іншими хітами, що увійшли до десятки найкращих, включно з "It's A Heartache" і "Holding Out For A Hero".

Хіт Бонні Тайлер "Holding Out For A Hero"

Бонні брала участь у Євробаченні 2013 року. Вона представляла Велику Британію на пісенному конкурсі, посівши 19-те місце зі своєю піснею Believe In Me.

Раніше співачка зізналася, що не збирається йти на пенсію і пожартувала про Тома Джонса, назвавши його приголомшливим, хоч він і старший за неї на 10 років.

Минулого року вона сказала: "Я почала співати в 17 років і ніколи не думала, що буду продовжувати це робити в такому віці. Я трохи зменшила темп, але тепер я знаю, що ніколи не піду на пенсію".

Бонні Тайлер планувала тур на кінець 2026 року

Наприкінці 2026 року Бонні Тайлер планувала концертний тур Європою. А в березні розповідала про болі в колінах, які на той момент були єдиною серйозною проблемою зі здоров'ям.

"На даний момент я в досить хорошій формі", — розповідала Бонні.

Бонні Тайлер часто буває в Португалії. У неї та її чоловіка, забудовника Роберта Саллівана, тут будинок. Також у них є нерухомість у Південному Вельсі.

Вперше вона придбала нерухомість в Алгарве в 1970-х роках, закохавшись у цей регіон під час запису альбому.

Бонні та її чоловік, колишній олімпійський чемпіон із дзюдо, також володіють кількома об'єктами нерухомості, що здаються в оренду в Португалії.

