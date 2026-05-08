Поп-икона Бонни Тайлер находится в коме после экстренной операции

74-летняя валлийская певица, исполнительница хита Total Eclipse Of The Heart, перенесла операцию на кишечнике в Португалии. И сейчас врачи не дают никаких прогнозов.

Бонни Тайлер находится в состоянии искусственной комы после того, как ее состояние ухудшилось и ее перевели в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Хит Бонни Тайлер "Total Eclipse Of The Heart"

Легендарная валлийская певица перенесла экстренную операцию в Алгарве после того, как в конце прошлого месяца была доставлена ​​в больницу Фару с перфорацией кишечника.

Местные СМИ сообщили сегодня днем, что, хотя вчера ее состояние было стабильным, за последние несколько часов оно ухудшилось.

Бонни Тайлер в настоящее время она находится без сознания и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи, ухаживавшие за ней, признались, что не могут предсказать, как будут развиваться события в ближайшие часы. По имеющейся информации, Бонни была срочно доставлена ​​в больницу 30 апреля.

Звезда наиболее известна своим хитом номер 1 "Total Eclipse Of The Heart" 1983 года, а также четырьмя другими хитами, вошедшими в десятку лучших, включая "It's A Heartache" и "Holding Out For A Hero".

Хит Бонни Тайлер "Holding Out For A Hero"

Бонни участвовала в Евровидении в 2013 году. Она представляла Великобританию на песенном конкурсе, заняв 19-е место со своей песней Believe In Me.

Ранее певица призналась, что не собирается уходить на пенсию и пошутила про Тома Джонса, назвав его потрясающим, хоть он и старше ее на 10 лет.

В прошлом году она сказала: "Я начала петь в 17 лет и никогда не думала, что буду продолжать это делать в таком возрасте. Я немного сбавила темп, но теперь я знаю, что никогда не уйду на пенсию".

Бонни Тайлер планировала тур на конец 2026 года

В конце 2026 года Бонни Тайлер планировала концертный тур по Европе. А в марте рассказывала о болях в коленях, которые на тот момент были единственной серьезной проблемой со здоровьем.

"На данный момент я в достаточно хорошей форме", — рассказывала Бонни.

Бонни Тайлер часто бывает в Португалии. У нее и ее мужа, застройщика Роберта Салливана, здесь дом. Также у них есть недвижимость в Южном Уэльсе.

Впервые она приобрела недвижимость в Алгарве в 1970-х годах, влюбившись в этот регион во время записи альбома.

Бонни и ее муж, бывший олимпийский чемпион по дзюдо, также владеют несколькими объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду в Португалии.

