Відома акторка налякала своїм виглядом: "Допоможіть Олівії" (фото)
Американська акторка Олівія Вайлд викликала побоювання у шанувальників, демонструючи худу фігуру. Раніше користувачі мережі порівняли її з Ґолумом з "Володаря перснів".
Після того Олівія навіть визнала, що справді була схожа на Ґолума, а свій образ назвала "жахливим". Тепер акторка підсилила хвилювання своїх шанувальників на показі її останньої режисерської роботи "Запрошення", який відбувся в Picturehouse Central у Лондоні.
Олівія Вайлд налякала фанатів
- "Мені дуже подобається Олівія, і тому я стурбований її зовнішністю тут", — написав один користувач, припустивши, що 42-річна акторка "не виглядає здоровою".
- "О… вона не виглядає здоровою. Сподіваюся, з нею все гаразд", — написав інший шанувальник, а ще один припустив: "Я не думаю, що вона вечеряє (або обідає, або снідає, або перекусує)".
- "Будь ласка. Хтось допоможіть Олівії. У неї дисморфія тіла", — припустив інший коментатор в Instagram. "Їй погано, і вона не може собі допомогти. Чи хтось, хто піклується про неї, звернеться до терапії?"
Реакція акторки
Вайлд раніше відмахнулася від уваги публіки до її зовнішнього вигляду з гумором.
"Я виглядала як справжній труп!" — визнала вона.
Вайлд наголосила: "У всіх нас є погані фотографії, але уявіть, що вони на ста мільйонах телефонів. І насправді я виглядаю не так!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс "перемогли" колишню няню своїх дітей.
- Акторка образилася через новий роман свого колишнього коханого Гаррі Стайлса та її подруги Емілі Ратаковскі.
Також Фокус детальніше писав про розлучення Вайлд та Судейкіса.