Відома акторка налякала своїм виглядом: "Допоможіть Олівії" (фото)

Американська акторка Олівія Вайлд викликала побоювання у шанувальників, демонструючи худу фігуру. Раніше користувачі мережі порівняли її з Ґолумом з "Володаря перснів".

Після того Олівія навіть визнала, що справді була схожа на Ґолума, а свій образ назвала "жахливим". Тепер акторка підсилила хвилювання своїх шанувальників на показі її останньої режисерської роботи "Запрошення", який відбувся в Picturehouse Central у Лондоні.

Олівія Вайлд налякала фанатів

"Мені дуже подобається Олівія, і тому я стурбований її зовнішністю тут", — написав один користувач, припустивши, що 42-річна акторка "не виглядає здоровою".

"О… вона не виглядає здоровою. Сподіваюся, з нею все гаразд", — написав інший шанувальник, а ще один припустив: "Я не думаю, що вона вечеряє (або обідає, або снідає, або перекусує)".

"Будь ласка. Хтось допоможіть Олівії. У неї дисморфія тіла", — припустив інший коментатор в Instagram. "Їй погано, і вона не може собі допомогти. Чи хтось, хто піклується про неї, звернеться до терапії?"

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Олівія Вайлд Фото: Wireimage

Реакція акторки

Вайлд раніше відмахнулася від уваги публіки до її зовнішнього вигляду з гумором.

"Я виглядала як справжній труп!" — визнала вона.

Вайлд наголосила: "У всіх нас є погані фотографії, але уявіть, що вони на ста мільйонах телефонів. І насправді я виглядаю не так!"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс "перемогли" колишню няню своїх дітей.

Акторка образилася через новий роман свого колишнього коханого Гаррі Стайлса та її подруги Емілі Ратаковскі.

Також Фокус детальніше писав про розлучення Вайлд та Судейкіса.