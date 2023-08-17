Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс "перемогли" колишню няню

Жінка подала позов у лютому 2023, стверджуючи, що її звільнили через тривогу та депресію.

Related video

39-річна американська акторка Олівія Вайлд та 47-річний Джейсон Судейкіс "перемогли" колишню няню своїх дітей. Про це пише Daily Mail.

Майже через два роки після їхнього розлучення колишня няня подружжя Еріка Хенаро детально розповіла про те, як вона працювала на зірок. Вайлд та Судейкіс тоді розкритикували її звинувачення.

У лютому 2023 року жінка подала позов проти експодружжя, стверджуючи, що вони звільнили її через тривогу та депресію, які нібито розвинулися під час роботи на них. Адвокати Хенаро стверджували, що вона "стала все більше тривожною та напруженою" після того, як Вайлд і Судейкіс припинили свої романтичні стосунки. У колишніх є син Отіс, який народився у 2014 році, і дочка Дейзі, яка народилася у 2016 році.

У своїй скарзі Хенаро стверджувала, що Олівія "раптово покинула дім, де вона жила" разом із Судейкісом і дітьми в листопаді 2020 року.

"Раптова відсутність Вайлд вдома мала негативні наслідки для її емоційного стану, зокрема Судейкіс покладався на підтримку [Хенаро]", — йдеться в документах.

Олівія Вайлд Фото: Getty Images

Няня продовжила стверджувати, що зірка серіалу "Тед Лассо" попросив її "не спати вночі після того, як дітей поклали спати, щоб поговорити" про його особисте життя, додавши, що вона "відчувала себе змушеною брати участь" у цих розмовах, хоча вони викликали в неї "надзвичайне занепокоєння, оскільки вона нібито відчувала, що мусить "обирати сторону" між батьками дітей".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Представники Вайлд та Судейкіса надали заяву, у якій сказано, що "позов повністю відхилено".

Джейсон Судейкіс Фото: Getty Images

"І Олівія, і Джейсон сподіваються, що зможуть нарешті закрити цю главу після того, що було не тільки егоїстичним захопленням фінансової вигоди, але й безсоромною експлуатацією їхньої довіри, яку розіграли в ЗМІ", — додали представники.

Нагадаємо, після розлучення Олівію Вайлд та Джейсона Судейкіса неодноразово помічали разом.

Також Фокус детальніше писав про розлучення Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса.