Известная актриса напугала своим внешним видом: "Помогите Оливии" (фото)

Американская актриса Оливия Уайлд вызвала беспокойство у поклонников, продемонстрировав свою худобу. Ранее пользователи сети сравнили её с Голумом из "Властелина колец".

После этого Оливия даже признала, что действительно была похожа на Голума, а свой образ назвала "ужасным". Теперь актриса усилила волнение своих поклонников на показе своей последней режиссёрской работы "Приглашение", который состоялся в Picturehouse Central в Лондоне.

Оливия Уайлд напугала поклонников

"Мне очень нравится Оливия, и поэтому я обеспокоен её внешним видом на этом снимке", — написал один пользователь, предположив, что 42-летняя актриса "не выглядит здоровой".

"О… она не выглядит здоровой. Надеюсь, с ней всё в порядке", — написал другой поклонник, а ещё один предположил: "Я не думаю, что она ужинает (или обедает, или завтракает, или перекусывает)".

"Пожалуйста. Кто-нибудь, помогите Оливии. У неё дисморфия тела", — предположил другой комментатор в Instagram. "Ей плохо, и она не может себе помочь. Может, кто-то из тех, кто о ней заботится, обратится к терапевту?"

Відео дня

Оливия Уайлд Фото: Wireimage

Реакция актрисы

Ранее Уайлд с юмором отнеслась к вниманию публики к своей внешности.

"Я выглядела как настоящий труп!" — призналась она.

Уайлд подчеркнула: "У всех нас бывают неудачные фотографии, но представьте, что они хранятся на ста миллионах телефонов. А на самом деле я выгляжу не так!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис "одолели" бывшую няню своих детей.

Актриса обиделась из-за нового романа своего бывшего возлюбленного Гарри Стайлса и её подруги Эмили Ратаковски.

Кроме того, Фокус более подробно писал о разводе Уайлд и Судейкиса.