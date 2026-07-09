Умерла известная певица Бонни Тайлер: что известно о ее жизни (фото)

Мир музыки понес невосполнимую утрату — в возрасте 75 лет ушла из жизни легендарная валлийская певица Бонни Тайлер. Исполнительница культовых хитов "Total Eclipse of the Heart" и "Holding Out for a Hero" неожиданно скончалась в больнице в Португалии после длительной борьбы с болезнью.

Печальную новость сообщили родные и команда артистки на её официальной странице в Facebook. Они отметили, что Бонни скончалась прошлой ночью в медицинском учреждении, где проходила лечение. Семья попросила уважать их частную жизнь в это трудное время и пообещала позже опубликовать дополнительное заявление.

У Бонни Тайлер были проблемы со здоровьем Фото: Википедия

Проблемы со здоровьем у звезды обострились ещё весной. В мае певицу экстренно госпитализировали в больницу города Фару из-за тяжёлого заболевания кишечника, после чего ей сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. Уже в июне Тайлер пришла в себя, однако оставалась в реанимации в тяжелом состоянии, из-за чего менеджмент был вынужден отменить все запланированные летние концерты.

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Что известно о певице

Бонни Тайлер, настоящее имя которой — Хейнор Хопкинс, родилась в Уэльсе в 1951 году. Её визитной карточкой стал уникальный хрипловатый тембр, появившийся в результате операции на голосовых связках и превративший её в одну из самых ярких звёзд той эпохи.

Мировую известность она обрела в конце 1970-х годов благодаря синглу "It's a Heartache", который быстро покорил международные чарты.

Настоящим пиком карьеры стали 1980-е годы и грандиозный успех песни "Total Eclipse of the Heart", написанной Джимом Стайнманом. Этот трек возглавил американский Billboard Hot 100 и разошёлся миллионными тиражами.

Не меньшую известность приобрел и хит "Holding Out for a Hero", ставший саундтреком к фильму "Footloose" и до сих пор регулярно звучащий в современном кино, сериалах и видеоиграх.

За свою долгую карьеру Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, получила три номинации на премию "Грэмми" и продала десятки миллионов пластинок. В 2013 году она также представляла Великобританию на конкурсе "Евровидение". Артистка оставалась творчески активной до последних лет: в 2021 году выпустила альбом "The Best Is Yet to Come", а два года спустя представила автобиографию "Straight from the Heart".

На протяжении всего этого насыщенного пути рядом с певицей был её муж Роберт Салливан. Они поженились ещё в 1973 году и прожили в счастливом браке более 50 лет, оставаясь вместе до последних дней жизни певицы.

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