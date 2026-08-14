У віці 46 років померла американська акторка: названа причина (фото)

Крісті Новінгз, зірка телешоу "Все це" (All That), померла після нападу астми, який спричинив пошкодження мозку. Їй було всього 46 років.

Американську акторку госпіталізували на днях після нападу та підключили до апарату штучного дихання, повідомляє TMZ.

Померла Крісті Новінгз

Вона залишалася в такому стані кілька днів, коли родина зрештою вирішила відключити її. Новінгз була постійною акторкою телешоу "Все це" протягом трьох сезонів з 1997 по 2000 рік разом з Амандою Байнс, Ніком Кенноном, Кенаном Томпсоном та іншими.

Дівчина грала різні ролі в комедійному серіалі, включаючи Джесіку та Пенні Лейн. Однак улюбленою роллю Новінгз була роль Глорії Бенкхед у 6 сезоні.

"Я просто пам'ятаю, як була на знімальному майданчику і була нею цілий день", — казала Крісті.

Відео дня

Новінгз також похвалила різноманітність акторського складу, пояснивши: "Я з Бронкса, з корінних американців та афролатиноамериканок, тому я змогла привнести стільки всього".

Крісті Новінгз Фото: Instagram

Її останньою телевізійною роллю була роль самої себе на "Вулиці Сезам" разом зі своїм братом-близнюком Крісом, який залишається постійним гостем шоу. Новінгз знімалася у трьох епізодах дитячого шоу з 2008 по 2011 рік.

Крім того, Крісті випустила трек 2020 року To the World.

До своєї смерті зірка не була дуже активною в соціальних мережах.

Крісті Новінгз Фото: соцмережі

Новінгз також з'явився на обкладинці журналу Black Beat за червень/липень 2026 року.

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