"Ее вытынанки знают далеко за пределами Украины": в 44 года внезапно умерла известная художница

Во Львове внезапно скончалась 44-летняя художница и мастерица вытынанки Дария Старух-Алёшкина. Она была известна далеко за пределами Украины благодаря масштабным ажурным работам, в которых сочетала традиционное украинское искусство с современными формами.

О смерти художницы сообщил её супруг, музыкант Гордей Старух, на своей странице в Instagram. Он рассказал, что женщина скончалась внезапно. По его словам, Дарья была любящей матерью троих их детей, а также художницей мирового уровня. Информацию о церемонии прощания и похоронах он пообещал сообщить позже.

На смерть Дарьи Алешкиной также отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В Telegram он выразил соболезнования семье художницы и подчеркнул, что Львовская область и Украина потеряли чрезвычайно талантливую художницу.

Козицкий отметил, что творчество Алешкиной сочетал украинские традиции с современным искусством. Ее вытынанки были известны не только в Украине, но и за рубежом, помогая иностранной аудитории открывать для себя украинскую культуру, её символы, историческую память и традиции.

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"Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры", — написал глава ОВА.

Он также выразил соболезнования мужу художницы, её детям, родителям, друзьям и всем, кто знал и ценил её творчество.

Что известно о Дарии Алешкиной

Как сообщает издание "Суспільне Львів", Дарья Алешкина родилась в Киеве в семье украинских скульпторов Олексы и Людмилы Алешкиных. Детство будущей художницы прошло в Винницкой области — в селе Букатинка Могилев-Подольского района.

Высшее образование она получила во Львовской национальной академии искусств, где обучалась по специальности "монументально-декоративная скульптура".

Алёшкина приобрела широкую известность благодаря работе с вытынанкой — древним видом украинского декоративного искусства. Художница не только продолжала традицию, но и переосмысливала её в современном формате, создавая большие ажурные панно. Размеры отдельных её работ достигали пяти метров.

В целом творчество Дарьи Алешкиной получило международное признание. Её работы выставлялись в Польше, Германии, Франции, Южной Корее, Канаде, США, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Дании и других странах.

Более того, некоторые вытинанки художницы даже украшали штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Швейцарии. Кроме того, Алешкина сотрудничала с французским ювелирным домом Cartier и французской декораторшей Изабель Даерон.

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