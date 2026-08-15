"Ее вытынанки знают далеко за пределами Украины": в 44 года внезапно умерла известная художница
Во Львове внезапно скончалась 44-летняя художница и мастерица вытынанки Дария Старух-Алёшкина. Она была известна далеко за пределами Украины благодаря масштабным ажурным работам, в которых сочетала традиционное украинское искусство с современными формами.
О смерти художницы сообщил её супруг, музыкант Гордей Старух, на своей странице в Instagram. Он рассказал, что женщина скончалась внезапно. По его словам, Дарья была любящей матерью троих их детей, а также художницей мирового уровня. Информацию о церемонии прощания и похоронах он пообещал сообщить позже.
На смерть Дарьи Алешкиной также отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В Telegram он выразил соболезнования семье художницы и подчеркнул, что Львовская область и Украина потеряли чрезвычайно талантливую художницу.
Козицкий отметил, что творчество Алешкиной сочетал украинские традиции с современным искусством. Ее вытынанки были известны не только в Украине, но и за рубежом, помогая иностранной аудитории открывать для себя украинскую культуру, её символы, историческую память и традиции.
"Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры", — написал глава ОВА.
Он также выразил соболезнования мужу художницы, её детям, родителям, друзьям и всем, кто знал и ценил её творчество.
Что известно о Дарии Алешкиной
Как сообщает издание "Суспільне Львів", Дарья Алешкина родилась в Киеве в семье украинских скульпторов Олексы и Людмилы Алешкиных. Детство будущей художницы прошло в Винницкой области — в селе Букатинка Могилев-Подольского района.
Высшее образование она получила во Львовской национальной академии искусств, где обучалась по специальности "монументально-декоративная скульптура".
Алёшкина приобрела широкую известность благодаря работе с вытынанкой — древним видом украинского декоративного искусства. Художница не только продолжала традицию, но и переосмысливала её в современном формате, создавая большие ажурные панно. Размеры отдельных её работ достигали пяти метров.
В целом творчество Дарьи Алешкиной получило международное признание. Её работы выставлялись в Польше, Германии, Франции, Южной Корее, Канаде, США, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Дании и других странах.
Более того, некоторые вытинанки художницы даже украшали штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Швейцарии. Кроме того, Алешкина сотрудничала с французским ювелирным домом Cartier и французской декораторшей Изабель Даерон.
Ранее Фокус писал :
- 15 августа Федерация бокса Украины сообщила о смерти известного украинского профессионального боксёра и тренера Константина Охрея. В частности, он был одним из представителей первого поколения украинских профессионалов, а после завершения выступлений продолжил работать с молодыми спортсменами и воспитал боксеров, среди которых были и его собственные дети.
- В то же время 14 августа стало известно о смерти бывшего народного депутата Украины V и VI созывов Евгения Шаго.