Умер бывший нардеп Евгений Шаго: что известно о его деятельности

14 августа стало известно о смерти бывшего народного депутата Украины V и VI созывов Евгения Шаго. За годы своей профессиональной деятельности он работал в государственных структурах, занимался общественной деятельностью и был связан с топливно-энергетической сферой.

О смерти Евгения Шаго сегодня сообщила Верховная Рада Украины на своей странице в Instagram.

Как известно, Шаго имел многолетний опыт работы в органах государственной власти. В частности, он занимал должность первого заместителя министра Кабинета министров Украины, а также возглавлял правление корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Евгений Шаго работал в парламенте в течение двух созывов. Кроме того, он входил в состав Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и Комитета по вопросам экологической политики.

Во время работы в Верховной Раде VI созыва Шаго также занимал должность секретаря Счетной комиссии парламента.

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В Верховной Раде выразили соболезнования родным и близким Евгения Шаго, а также его друзьям, коллегам и всем, кто знал его при жизни.

"Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Евгения Шаго. Вечная память", — говорится в посте.

СМИ уточняют, что Евгений Шаго имел многолетний опыт работы на государственной службе и статус государственного служащего 1-го ранга. В частности, высшее образование он получил в Днепродзержинском промышленном институте, который окончил в 1970 году по специальности "инженер-электромеханик", а впоследствии учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую окончил в 1988 году.

В Верховную Раду Шаго дважды избирался от "Блока Юлии Тимошенко". Впервые он стал народным депутатом в 2006 году и работал в парламенте V созыва. 12 июня 2007 года Шаго досрочно прекратил депутатские полномочия вместе с другими депутатами оппозиционных фракций в рамках решения о массовой сдаче мандатов, которое должно было способствовать проведению внеочередных парламентских выборов.

Уже после этого, в 2007 году, Евгений Шаго вновь был избран в Верховную Раду — на этот раз VI созыва. В списке "Блока Юлии Тимошенко" он занимал 80-е место и оставался народным депутатом до 2012 года.

Кроме того, Фокус сообщал, что 21 июня скончался народный депутат Украины V и VI созывов, учёный и правозащитник Александр Рябека. Он работал в парламенте в 2006–2012 годах, где возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики, а также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского. В Верховной Раде сообщили, что он был одним из 315 парламентариев, которые 28 июня 1996 года проголосовали за принятие Конституции Украины.