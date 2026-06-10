Голосовал за Конституцию Украины: в Раде сообщили о смерти нардепа Вячеслава Бельского

Умер народный депутат 2 созыва Верховной Рады Вячеслав Бельский, 30 лет назад голосовавший за принятие Конституции Украины. 72-летний политик прошел путь от водителя в колхозе до украинского парламента.

Вячеслав Бельский принимал активное участие в работе парламента и занимался вопросами сельского хозяйства, землей и развитием села, рассказали в Telegram-канале Верховной Рады. Народный депутат был одним из 315 парламентариев 2 созыва ВР, которые проголосовали за принятие Конституции 28 июня 1996 года.

Сообщение о смерти Бельского появилась около 18 часов 10 июня. Указано, что нардеп работал в комитете ВР по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села. Верховная Рада выразила слова скорби из-за смерти 72-летнего народного депутата.

Вячеслав Бельский — информация о смерти 10 июня 2026 года Фото: Скриншот

Вячеслав Бельский — биография

Вячеслав Бельский — бывший народный депутат 2 созыва Верховной Рады, который родился в селе Сасовка Кировоградской области, говорится в справочнике "Кто есть кто в Украине" (издательство "К.И.С."). Родителями были простые сельские жители: отец, который работал водителем, и мать-колхозница. Бельский получил агрономическое образование и стал сначала агрономом-организатором, а со временем — агрономом-ученым. Во время провозглашения независимости мужчина был председателем колхоза, затем стал начальником управления по монополии на производство алкоголя и табачных изделий, далее — главой районной администрации Васильевки, впоследствии — руководителем производственного объединения "Энергохим".

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Бельский прошел в парламент от Васильевского избирательного округа № 189 в Запорожской области и представлял Социалистическую партию Украины (основал экс-спикер ВР Александр Мороз, запрещена СНБО в 2022 году). Город Васильевка — в оккупации РФ с марта 2022 года.

Кроме этих деталей и данных о голосовании за Конституцию другой информации о политической и хозяйственной деятельности Бельского отыскать не удалось.

Отметим, Фокус писал о смерти других народных депутатов и выдающихся украинских деятелей. В феврале 2026 года стало известно о смерти 52-летнего нардепа Александра Кабанова от партии "Слуга народа". Как сообщили на портале Рады, политик занимался поддержкой украинской культуры и производства контента. Трагическую новость подтвердили другие нардепы: слова скорби написал Жан Беленюк, который уточнил, что Кабанов был сценаристом студии "Квартал-95". Также медиа рассказали краткую биографию умершего, который, как выяснилось, имел образование "врач-психотерапевт" и интересовался нейролингвистическим программированием.

Напоминаем, в ноябре 2025 года в сети стало известно о смерти экс-нардепа Геннадия Балашова, который возглавлял политическую партию "5.10".