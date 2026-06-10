Голосував за Конституцію України: в Раді повідомили про смерть нардепа Вячеслава Бєльського

Помер народний депутат 2 скликання Верховної Ради Вячеслав Бєльський, який 30 років тому голосував за прийняття Конституції України. 72-річний політик пройшов шлях від водія в колгоспі до українського парламенту.

Вячеслав Бєльський брав активну участь у роботі парламенту та займався питаннями сільського господарства, земельними угіддями та розвитком села, розповіли у Telegram-каналі Верховної Ради. Народний депутат був одним з 315 парламентарів 2 скликання ВР, які проголосували за прийняття Конституції 28 червня 1996 року.

Допис про смерть Бєльського з'явилась близько 18 год 10 червня. Вказано, що нардеп працював у комітеті ВР з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. Верховна Рада висловила слова скорботи через смерть 72-річного народного депутата.

В'ячеслав Бєльський — інформація про смерть 10 червня 2026 року Фото: Скриншот

Вячеслав Бєльський — біографія

Вячеслав Бєльський — колишній народний депутат 2 скликання Верховної Ради, який народився у селі Сасівка Кіровоградської області, ідеться у довіднику "Хто є хто в Україні" (видавництво "К.І.С."). Батьками були прості сільські жителі: батько, який працював водієм, та матір-колгоспниця. Бєльський отримав агрономічну освіту і став спершу агрономом-організатором, а з часом — агрономом-науковцем. Під час проголошення незалежності чоловік був головою колгоспу, потім став начальником управління з монополії на виробництво алкоголю та тютюнових виробів, далі — головою районної адміністрації у Василівці, згодом — керівником виробничого об'єднання "Енергохім".

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Бєльський пройшов до парламенту від Василівського виборчого округу № 189 у Запорізькій області та представляв Соціалістичну партію України (заснував ексспікер ВР Олександр Мороз, заборонена РНБО у 2022 році). Місто Василівка — в окупації РФ з березня 2022 троку.

Окрім цих деталей та інформації про голосування за Конституцію іншої інформації про політичну та господарську діяльність Бєльського відшукати не вдалось.

Зазначимо, Фокус писав про смерть інших народних депутатів та визначних українських діячів. У лютому 2026 року стало відомо про смерть 52-річного нардепа Олександра Кабанова від партії "Слуга народу". Як повідомили на порталі Ради, політик займався підтримкою української культури та виробництва контенту. Трагічну новину згодом підтвердили інші нардепи: слова скорботи написав Жан Беленюк, який уточнив, що Кабанов був сценаристом студії "Квартал-95". Також медіа розповіли коротку біографію померлого, який, як з'ясувалось, мав освіту "лікар-психотерапевт" та цікавився нейролінгвістичним програмуванням.

Нагадуємо, у листопаді 2025 року у мережі стало відомо про смерть екснардепа Геннадія Балашова, який очолював політичну партію "5.10".