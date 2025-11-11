Екснардеп Геннадій Балашов помер у віці 64 років, — Дмитрук

Колишній народний депутат і лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причини смерті наразі невідомі.

Про смерть Геннадія Балашова повідомив 11 листопада народний депутат Артем Дмитрук, на якого накладено санкції РНБО.

"Пішов з життя Геннадій Балашов. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — написав Дмитрук.

За словами Артема Дмитрука, Геннадій Балашов пішов з життя Фото: скриншот

Хто такий Геннадій Балашов

Український бізнесмен, Геннадій Балашов народився 20 лютого 1961 року. Він був народним депутатом III скликання з 1998 по 2002 рік. Також Балашов є засновником лібертаріанської політичної партії "5.10". У 2019 році він балотувався на пост президента України.

16 вересня 2021 року Печерський районний суд Києва відправив Балашова під варту з можливістю внесення застави в розмірі 9,64 млн грн за підозрою в ухиленні від сплати податків на аналогічну суму.

В лютому 2022 року Балашов переїхав з України до штату Флорида у США та вів звідти свій ютуб-канал.

20 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти Геннадія Балашова. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Радіо Свобода" пояснював, що санкції проти п'яти блогерів і російських військкорів були запроваджені за участь в інформаційних кампаніях для підриву обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізацію агресії РФ.

