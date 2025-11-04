Помер відомий радянський і російський шоумен Юрій Ніколаєв: що він говорив про війну в Україні

Телеведучий Юрій Ніколаєв помер у віці 76 років. Про причини смерті не повідомляють. Але Ніколаєва госпіталізували після того, як йому стало погано у себе вдома.

Про смерть колишнього ведучого "Ранкової пошти" і "Блакитного вогника" повідомив балетний танцівник Микола Цискарідзе.

Юрій Олександрович Ніколаєв відомий телеглядачам за такими популярними програмами, як "Ранкова зірка", "Ранкова пошта", "Надбання республіки" і "Танці на льоду".

Юрій Ніколаєв та Анастасія Заворотнюк

Ніколаєв удостоєний звань Заслуженого артиста РФ (1994) і Народного артиста РФ (1998). Також нагороджений "Почесною грамотою Президента Російської Федерації" — отримав з рук Путіна 2018 року.

У 2007 році у Ніколаєва було діагностовано рак кишківника. У листопаді 2024 року повідомлялося про його госпіталізацію із запаленням легенів.

Відео дня

Юрій Ніколаєв народився в Кишиневі в родині працівників МВС і НКВС. Його рідний дід був репресований. Був одружений двічі. З Елеонорою Гравіс прожив до смерті. Дітей у пари не було.

Що Юрій Ніколаєв говорив про Україну

У 2022 році Юрій Ніколаєв поскаржився на антиросійські санкції, які відчув на собі. Раніше він часто бував в Іспанії та Італії, але нібито не засмучується, що більше не може туди поїхати.

"Не те щоб дуже. Але ні, так ні... Улюблені західні країни — Іспанія та Італія. Якщо ми говоримо про Росію, то це Підмосков'я, Сочі. У нашій країні дуже багато красивих місць, які можна відкрити для себе", — заявив Ніколаєв.

Юрій Ніколаєв у шоу "Ранкова пошта" 1985 року

Також телеведучий заявив, що Росія "з усім впорається", незважаючи на санкції.

"Наплювати на санкції. Нам треба співати, танцювати, давати концерти. Тим паче у нас велика країна... Не можу виїхати за кордон, так зараз ніхто не може цього зробити..." — говорив артист.

Про колег, які виїхали з РФ через агресивну політику Путіна, Ніколаєв говорив, що їм "зворотної дороги немає": "Хто поїхав, значить, він проти нас, значить, йому або їй зворотної дороги в Росію вже немає, повинні бути закриті всі концертні майданчики тут. Там — працюйте, а зворотної дороги бути не може йому або їй. Я патріот".

А отримуючи орден Пошани з рук Путіна 2015 року, Ніколаєв заявив, що дуже щасливий і привітав тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу з днем народження, назвавши його "гідною людиною".

Ніколаєв підтримував ухвалення закону, що забороняє "пропаганду гомосексуалізму" в РФ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня помер російський актор українського походження Роман Попов.

А навесні 2025 року померла Ніна Гребешкова, вдова режисера Леоніда Гайдая.