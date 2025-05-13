Померла Ніна Гребешкова: зірка "Діамантової руки" і вдова Леоніда Гайдая

Актрисі було 94 роки. За своє життя вона знялася в 130 ролях, проте знаменитою її зробили фільми її чоловіка, якого вона пережила на 32 роки.

Related video

Про смерть Ніни Гребешкової повідомили у Спілці кінематографістів РФ.

Ніна Гребешкова прославилася ролями в комедіях Леоніда Гайдая

Там зазначили, що актриса померла ще 10 травня, але про її смерть стало відомо не одразу.

"На 95-році пішла з життя улюблена акторка багатьох поколінь, заслужена артистка Російської Федерації Ніна Павлівна Гребешкова (1930 -2025)", — ідеться в повідомленні Спілки кінематографістів.

Попередньо, причиною смерті актриси стала гостра серцева недостатність.

Ніан Гребешкова в останні роки життя Фото: скриншот

Сім'я вже повідомила, що похорон знаменитої акторки пройде в закритому режимі.

Кар'єра Ніни Гребешкової

Ніна Гребешкова народилася 29 листопада 1930 року в Москві. Після школи вона вступила до ВДІКу з першої спроби. Її перший досвід у кінематографі стався вже під час навчання на першому курсі, коли вона зіграла у фільмі "Сміливі люди" під керівництвом режисера Костянтина Юдіна.

Ніна Гребешкова та Леонід Гайдай Фото: скриншот

Завершивши навчання у ВДІКу 1954 року в майстерні Володимира Бєлокурова, Ніна Гребешкова брала участь у зйомках кінострічки "Випробування вірності", режисером якої був Іван Пир'єв.

Загалом Ніна Гребешкова знялася в 130 фільмах, але справжньою зіркою радянського кіно вона стала після ролей у комедіях Леоніда Гайдая. Пара прожила у шлюбі 40 років, у них народилася дочка Оксана, яка стала економістом, також у знаменитої пари є онука Ольга Худякова.

Актриса згадувала, що їхні стосунки почалися раптово.

"Усе починалося із закоханості, захоплення. Ми вчилися разом у ВДІКу. Якось, проводжаючи мене, Льоня запропонував одружитися. Я подумала, що це жарт. А наступного дня він запитує: "Ти паспорт принесла?" — "Який паспорт?" — "Ну ми ж вирішили одружитися!" З Льоньою я себе відчувала дуже щасливою людиною", — згадувала актриса.

Гребешкова пережила Леоніда Гайдая на 32 роки: режисер "Діамантової руки" і "Пригод Шурика" помер 1993 року в 70 років на її руках. Вона говорила, що перед смертю він шкодував, що не дав їй головну роль у своїх фільмах.

В інтерв'ю 2018 року Ніна Гребешкова розповідала, що після виходу популярних комедій її вважали дружиною Юрія Нікуліна і дивувалися, чому вона його "кинула" заради Леоніда Гайдая.

Ніна Гребешкова та Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука" Фото: скриншот

Також вона згадувала, як бувала в Києві після кінця Другої світової війни і пам'ятає зруйнований Хрещатик.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року померла актриса Світлана Світлична, яка зіграла фатальну спокусницю у фільмі "Діамантова рука". В останні роки артистка тяжко хворіла.

Того ж року померла Оксана Островська, акторка, яка прославилася короткою, але такою, що запам'ятовується, роллю "жриці кохання", яка намагалася спокусити героя Юрія Нікуліна в комедії "Діамантова рука".