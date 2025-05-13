Умерла Нина Гребешкова: звезда "Бриллиантовой руки" и вдова Леонида Гайдая

Актрисе было 94 года. За свою жизнь она снялась в 130 ролях, однако знаменитой ее сделали фильмы ее супруга, которого она пережила на 32 года.

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О смерти Нины Гребешковой сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нина Гребешкова прославилась ролями в комедиях Леонида Гайдая

Там отметили, что актриса умерла еще 10 мая, но о ее смерти стало известно не сразу.

"На 95-году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930 -2025)", — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Предварительно, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Ниан Гребешкова в последние годы жизни Фото: скриншот

Семья уже сообщила, что похороны знаменитой актрисы пройдут в закрытом режиме.

Карьера Нины Гребешковой

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После школы она поступила в ВГИК с первой попытки. Ее первый опыт в кинематографе произошел уже во время учебы на первом курсе, когда она сыграла в фильме "Смелые люди" под руководством режиссера Константина Юдина.

Нина Гребешкова и Леонид Гайдай Фото: скриншот

Завершив обучение в ВГИКе в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова, Нина Гребешкова участвовала в съемках киноленты "Испытание верности", режиссером которой был Иван Пырьев.

Всего Нина Гребешкова снялась в 130 фильмах, но настоящей звездой советского кино она стала после ролей в комедиях Леонида Гайдая. Пара прожила в браке 40 лет, у них родилась дочь Оксана, которая стала экономистом, также у знаменитой пары есть внучка Ольга Худякова.

Актриса вспоминала, что их отношения начались внезапно.

"Все начиналось с влюбленности, восхищения. Мы учились вместе во ВГИКе. Как-то, провожая меня, Леня предложил пожениться. Я подумала, что это шутка. А на следующий день он спрашивает: "Ты паспорт принесла?" — "Какой паспорт?" — "Ну мы же решили пожениться!" С Леней я себя ощущала очень счастливым человеком", — вспоминала актриса.

Гребешкова пережила Леонида Гайдая на 32 года: режиссер "Бриллиантовой руки" и "Приключений Шурика" умер в 1993 году в 70 лет на ее руках. Она говорила, что перед смертью он жалел, что не дал ей главную роль в своих фильмах.

В интервью 2018 года Нина Гребешкова рассказывала, что после выхода популярных комедий ее считали женой Юрия Никулина и недоумевали, почему она его "бросила" ради Леонида Гайдая.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: скриншот

Также она вспоминала, как бывала в Киеве после конца Второй мировой войны и помнит разрушенный Крещатик.

Напомним, в ноябре 2024 года умерла актриса Светлана Светличная, сыгравшая роковую соблазнительницу в фильме "Бриллиантовая рука". В последние годы артистка тяжело болела.

В том же году скончалась Оксана Островская, актриса, которая прославилась короткой, но запоминающейся ролью "жрицы любви", которая пыталась соблазнить героя Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука".