Умер известный советский и российский шоумен Юрий Николаев: что он говорил о войне в Украине

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. О причинах смерти не сообщается. Но Николаев был госпитализирован после того, как ему стало плохо у себя дома.

О смерти бывшего ведущего "Утренней почты" и "Голубого огонька" сообщил балетный танцовщик Николай Цискаридзе.

Юрий Александрович Николаев известен телезрителям по таким популярным программам, как "Утренняя звезда", "Утренняя почта", "Достояние республики" и "Танцы на льду".

Юрий Николаев и Анастасия Заворотнюк

Николаев удостоен званий Заслуженного артиста РФ (1994) и Народного артиста РФ (1998). Также награжден "Почетной грамотой Президента Российской Федерации" — получил из рук Путина в 2018 году.

В 2007 году у Николаева был диагностирован рак кишечника. В ноябре 2024 года сообщалось о его госпитализации с воспалением легких.

Юрий Николаев родился в Кишиневе в семье работников МВД и НКВД. Его родной дед был репрессирован. Был женат дважды. С Элеонорой Гравис прожил до смерти. Детей у пары не было.

Відео дня

Что Юрий Николаев говорил об Украине

В 2022 году Юрий Николаев пожаловался на антироссийские санкции, которые ощутил на себе. Ранее он часто бывал в Испании и Италии, но якобы не расстраивается, что больше не может туда поехать.

"Не то чтобы очень. Но нет, так нет… Любимые западные страны — Испания и Италия. Если мы говорим о России, то это Подмосковье, Сочи. В нашей стране очень много красивых мест, которые можно открыть для себя", — заявил Николаев.

Юрий Николаев в шоу "Утренняя почта" в 1985 году

Также телеведущий заявил, что Россия "со всем справится", несмотря на санкции.

"Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна… Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать…" — говорил артист.

Про коллег, которые уехали из РФ из-за агрессивной политики Путина, Николаев говорил, что им "обратной дороги нет": "Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот".

А получая орден Почета из рук Путина в 2015 году, Николаев заявил, что очень счастлив и поздравил тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения, назвав его "достойным человеком".

Николаев поддерживал принятие закона, запрещающего "пропаганду гомосексуализма" в РФ.

Напомним, в конце октября умер российский актер украинского происхождения Роман Попов.

А весной 2025 года скончалась Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая.