Экс-нардеп Геннадий Балашов умер в возрасте 64 лет, — Дмитрук

Бывший народный депутат и лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов умер в возрасте 64 лет. Причины смерти пока неизвестны.

О смерти Геннадия Балашова сообщил 11 ноября народный депутат Артем Дмитрук, на которого наложены санкции СНБО.

"Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написал Дмитрук.

По словам Артема Дмитрука, Геннадий Балашов ушел из жизни Фото: скриншот

Кто такой Геннадий Балашов

Украинский бизнесмен, Геннадий Балашов родился 20 февраля 1961 года. Он был народным депутатом III созыва с 1998 по 2002 год. Также Балашов является основателем либертарианской политической партии "5.10". В 2019 году он баллотировался на пост президента Украины.

16 сентября 2021 года Печерский районный суд Киева отправил Балашова под стражу с возможностью внесения залога в размере 9,64 млн грн по подозрению в уклонении от уплаты налогов на аналогичную сумму.

Відео дня

В феврале 2022 года Балашов переехал из Украины в штат Флорида в США и вел оттуда свой ютуб-канал.

20 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Геннадия Балашова. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Радио Свобода" объяснял, что санкции против пяти блогеров и российских военкоров были введены за участие в информационных кампаниях для подрыва обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию агрессии РФ.

Напомним, 4 ноября Фокус рассказывал о смерти известного российского и советского шоумена Юрия Николаева, который заявлял, что Россия "со всем справится" несмотря на западные санкции.