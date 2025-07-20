Зеленский ввел персональные санкции против пяти человек: в списке Балашов и Латынина

Еще пять человек, которые продвигали антиукраинские нарративы, оказались под санкциями после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО от 20 июля.

Related video

В список попали бизнесмен Геннадий Балашов, народный депутат Украины VIII созыва Наталья Королевская, украинский блогер Андрей Серебрянский (известный как Андрей Луганский), российская журналистка и блогер Юлия Латынина, а также гражданка РФ, "военкор" Татьяна Аксененко, говорится в указе.

По словам Владислава Власюка, санкции введены за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации.

В комментарии "Украинской правде" он уточнил, что блогеры, оказавшиеся под санкциями, оправдывают действия государства-агрессора, препятствуют защите Украины и людей, создавая угрозу национальным интересам.

Что известно о новых подсанкционных

Бизнесмен Геннадий Балашов был народным депутатом III созыва с 1998 по 2002 год. Он основал политическую партию 5.10" и баллотировался на пост президента в 2019-м.

Наталья Королевская занимала пост министр соцполитики в правительстве Виктора Януковича. Она была народным депутатом V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от партии ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Королевская уехала в Россию.

Татьяна Аксененко – одна ииз администраторов пропагандистского Telegram-канала "Архангел Спецназа" с аудиторие более 1,1 млн подписчиков. Она прославляетт так называемых "героев СВО", собирает деньги для нужд ВС РФ ии всяческии поддерживает агрессию России против Украины.

Юлия Латынина – известная российская журналистка и писательница, позииционировавшая себя как либерального политического аналитика, критикующая российскую власть. Однако это не мешает ей писать что-то вроде этого:

Фото: Скриншот

Андрей Луганский, который баллотировался в 2019 году в парламент от партии "Европейская солидарность", уже отреагировал на решение президента.

"Зеленский ввел против меня персональные санкции", – написал он в Telegram-канале, добавив скриншот с указа.

Фото: Скриншот

Остальные фигуранты пока никак по этому поводу не выразились.

Ранее Фокус писал, что 6 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против 60 юридических лиц из России.

Глава государства подчеркнул, что он синхронизирован с западными партнерами.

Мы также писали, что Трамп отменил санкции против нескольких российских учреждений.