Зеленський ввів персональні санкції проти п'яти осіб: у списку Балашов і Латиніна
Ще п'ять осіб, які просували антиукраїнські наративи, опинилися під санкціями після того, як президент України Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення РНБО від 20 липня.
До списку потрапили бізнесмен Геннадій Балашов, народна депутатка України VIII скликання Наталя Королевська, український блогер Андрій Серебрянський (відомий як Андрій Луганський), російська журналістка і блогерка Юлія Латиніна, а також громадянка РФ, "воєнкор" Тетяна Аксьоненко, йдеться в указі.
За словами Владислава Власюка, санкції введено за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.
У коментарі "Українській правді" він уточнив, що блогери, які опинилися під санкціями, виправдовують дії держави-агресора, перешкоджають захисту України і людей, створюючи загрозу національним інтересам.
Що відомо про нових підсанкційних
Бізнесмен Геннадій Балашов був народним депутатом III скликання з 1998 по 2002 рік. Він заснував політичну партію "5.10" і балотувався на пост президента 2019-го.
Наталія Королевська обіймала посаду міністерки соцполітики в уряді Віктора Януковича. Вона була народною депутаткою V і VI скликань від БЮТ і IX скликання від партії ОПЗЖ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Королевська виїхала в Росію.
Тетяна Аксьоненко — одна з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "Архангел Спецназу" з аудиторією понад 1,1 млн підписників. Вона прославляє так званих "героїв СВО", збирає гроші для потреб ЗС РФ і всіляко підтримує агресію Росії проти України.
Юлія Латиніна — відома російська журналістка і письменниця, яка позиціонувала себе як ліберальну політичну аналітикиню, що критикує російську владу. Однак це не заважає їй писати щось на кшталт цього:
Андрій Луганський, який балотувався 2019 року до парламенту від партії "Європейська солідарність", уже відреагував на рішення президента.
"Зеленський ввів проти мене персональні санкції", — написав він у Telegram-каналі, додавши скріншот з указу.
Решта фігурантів поки ніяк із цього приводу не висловилися.
Раніше Фокус писав, що 6 липня президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти 60 юридичних осіб з Росії. Глава держави підкреслив, що він синхронізований із західними партнерами.
Ми також писали, що Трамп скасував санкції проти кількох російських установ.