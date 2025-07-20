Зеленський ввів персональні санкції проти п'яти осіб: у списку Балашов і Латиніна

Ще п'ять осіб, які просували антиукраїнські наративи, опинилися під санкціями після того, як президент України Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення РНБО від 20 липня.

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До списку потрапили бізнесмен Геннадій Балашов, народна депутатка України VIII скликання Наталя Королевська, український блогер Андрій Серебрянський (відомий як Андрій Луганський), російська журналістка і блогерка Юлія Латиніна, а також громадянка РФ, "воєнкор" Тетяна Аксьоненко, йдеться в указі.

За словами Владислава Власюка, санкції введено за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.

У коментарі "Українській правді" він уточнив, що блогери, які опинилися під санкціями, виправдовують дії держави-агресора, перешкоджають захисту України і людей, створюючи загрозу національним інтересам.

Що відомо про нових підсанкційних

Бізнесмен Геннадій Балашов був народним депутатом III скликання з 1998 по 2002 рік. Він заснував політичну партію "5.10" і балотувався на пост президента 2019-го.

Наталія Королевська обіймала посаду міністерки соцполітики в уряді Віктора Януковича. Вона була народною депутаткою V і VI скликань від БЮТ і IX скликання від партії ОПЗЖ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Королевська виїхала в Росію.

Тетяна Аксьоненко — одна з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "Архангел Спецназу" з аудиторією понад 1,1 млн підписників. Вона прославляє так званих "героїв СВО", збирає гроші для потреб ЗС РФ і всіляко підтримує агресію Росії проти України.

Юлія Латиніна — відома російська журналістка і письменниця, яка позиціонувала себе як ліберальну політичну аналітикиню, що критикує російську владу. Однак це не заважає їй писати щось на кшталт цього:

Фото: Скриншот

Андрій Луганський, який балотувався 2019 року до парламенту від партії "Європейська солідарність", уже відреагував на рішення президента.

"Зеленський ввів проти мене персональні санкції", — написав він у Telegram-каналі, додавши скріншот з указу.

Фото: Скриншот

Решта фігурантів поки ніяк із цього приводу не висловилися.

Раніше Фокус писав, що 6 липня президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти 60 юридичних осіб з Росії. Глава держави підкреслив, що він синхронізований із західними партнерами.

Ми також писали, що Трамп скасував санкції проти кількох російських установ.