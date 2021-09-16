"Еду в тюрьму": Печерский суд Киева отправил Балашова под стражу с залогом в 9,6 млн (видео)

Под стражей лидер партии "5.10" будет находиться до 11 октября. Геннадий Балашов после заседания суда заявил, что не будет вносить залог, чтобы выйти на свободу.

16 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе политсилы "5.10" Геннадию Балашову и отправил его под стражу. Эту информацию подтвердил сам политик в своем Facebook.

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Геннадий Балашов будет находиться по стражей, как минимум, до 11 октября. Печерский районный суд Киева также избрал альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 9,64 млн гривен.

Лидер партии "5.10" в своем Facebook сообщил, что дожидается в здании Печерского райсуда приезда конвоя, а залог почти в 10 млн гривен он платить не собирается.

"Еду в тюрьму, ждем конвой. Прокуроры сами не ожидали. Сколько дали судье Вовку коммерческая тайна. Завтра кто хочет приходите в офис, можете записать свое мнение. Пострадаем за Гражданские права, платить не буду", — написал Геннадий Балашов.

Конвой должен доставить Геннадия Балашова в Лукьяновское СИЗО.

[ + – ] Геннадия Балашова отправили в СИЗО

Дело Геннадия Балашова — в чем обвиняют лидера партии "5.10"

1 сентября Государственная фискальная служба сообщила об аресте недвижимости народного депутата III созыва Геннадия Балашова на сумму в 200 млн гривен. Лидера политической партии "5.10" обвиняют в уклонении от уплаты налога с доходов физлиц и военного сбора на сумму более 9,6 млн гривен путем продажи недвижимости другим лицам по заниженной стоимости.

Геннадию Балашову предъявили подозрение в совершении уголовного преступления и по решению суда были арестованы 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн.

Дело Геннадия Балашова — версия политика

Геннадий Балашов отвергает все обвинения и называет уголовное производство "заказным". По словам лидера партии "5.10", в 2018 году он продал квартиру через нотариуса, а сделку одобрил Госкомимущества.

"Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов", — рассказывал ранее Геннадий Балашов, комментируя обвинения в свой адрес.

В открытии уголовных производств Геннадий Балашов обвиняет бизнесмена Евгения Черняка, с которым у него произошел конфликт в августе 2020 года на форуме Big Money. Выступая на мероприятии Геннадий Балашов рассказывал про свою партию "5.10", однако организаторы мероприятия попросили политика покинуть форум.

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[ + – ] Конфликт Балашова и Черняка на форуме Big Money 2020

Геннадий Балашов — дело об умышленном повреждении объектов культурного наследия

Помимо уклонения от уплаты налогов, лидера партии "5.10" обвиняют еще в умышленном повреждении объектов культурного наследия. Уголовное производство было открыто из-за строительства на участке в Печерском районе. Правоохранители обвиняют Геннадия Балашова в нарушении этажности в буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра". По итогам заседания суда, которое проходило в июле, Геннадия Балашова оставили на свободе.

Геннадий Балашов — драка со следователем

16 августа лидер партии "5.10" был задержан по обвинению в нападении на следователя. Юрист Геннадия Балашова заявил, что политика задержали "при непонятных следственных действиях" в Печерском районном отделе внутренних дел, и по факту нападения было открыто еще одно уголовное производство.