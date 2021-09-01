Подозревают в неуплате налогов: в Киеве арестовали недвижимость экс-нардепа Балашова

Арест произведен в рамках расследования об уклонении от налогов на сумму 9,6 млн гривен. Сам политик считает, что дело является "заказным".

Государственная фискальная служба Украины наложила арест на недвижимость бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова стоимостью 200 миллионов гривен по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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По версии следствия, нардеп III созыва Верховной Рады Украины в течение 2018-2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на сумму более 9,6 миллиона гривен путем продажи недвижимости другим лицам по заниженной стоимости.

"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно постановлению районного суда Киева наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на 18 объектов недвижимости в г. Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн", — говорится в сообщении.

Ведомство не уточняет имя подозреваемого, однако судя по его описанию, речь идет о Геннадии Балашове. Сам экс-нардеп отрицает выдвинутые в отношении его обвинения. По его словам, дело в отношении его является "заказным".

"В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешил Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов", — написал Балашов в своем Facebook.

Ранее Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 9,6 млн гривен. Однако Балашов уверяет, что выплатил из указанной суммы всего 30 гривен.

"Символические 30 серебрянников. Пусть они поступят Печерскому суду за предательство", — сказал он.

Претензии правоохранителей к Балашову

Помимо дела о неуплате налогов в отношении экс-нардепа заведено еще одно — по факту умышленного повреждения объектов культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Производство касается строительства на участке в Печерском районе. Правоохранители полагают, что Балашов при строительстве нарушил этажность в буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра. Суд не нашел рисков в нахождении политика на свободе и отказался отправлять его под домашний арест.

Помимо этого Балашова задерживали за драку со следователем в Печерском районном отделе внутренних дел. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как Балашов первым толкает следователя плечом, после чего между ними началась потасовка.

Версия Балашова

Бывший народный депутат считает, что в открытии дел в отношении его заинтересован бизнесмен Евгений Черняк. Конфликт между ними впервые возник в августе прошлого года, когда на одном из экономических форумов Балашов рассказывал о своей политической силе, после чего его вынудили покинуть мероприятие.

Балашов позже выпустил видео, в котором обвинил оппонента в организации против него "возьми судов".