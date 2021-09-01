Підозрюють у несплаті податків: у Києві заарештували нерухомість екснардепа Балашова

Арешт проведений у рамках розслідування про ухилення від податків на суму 9,6 млн гривень. Сам політик вважає, що справа є "рекомендованою".

Державна фіскальна служба України наклала арешт на нерухомість колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова вартістю 200 мільйонів гривень у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

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За версією слідства, нардеп III скликання Верховної Ради України протягом 2018-2019 років ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 9,6 мільйонів гривень шляхом продажу нерухомості іншим особам за заниженою вартістю.

"Фігуранту справи повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину. Згідно з постановою районного суду Києва накладено арешт на майно підозрюваного, а саме на 18 об'єктів нерухомості в м.Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Відомство не уточнює ім'я підозрюваного, однак, судячи з його опису, мова йде Геннадія Балашова. Сам екснардеп заперечує висунуті щодо нього звинувачення. За його словами, справа щодо нього є "рекомендованою".

"У 2018 році була продана квартира через нотаріуса, її оцінював ліцензійний оцінювач, угоду дозволив Держкоммайна. Нотаріус оформив угоду після сплати всіх податків. У податкової претензій немає. Але замовили справу, і продаж квартири став злочином з метою ухилення від податків", — написав Балашов у своєму Facebook.

Раніше Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 9,6 млн гривень. Однак, Балашов запевняє, що виплатив з вказаної суми всього 30 гривень.

"Символічні 30 срібняків. Нехай вони надійдуть Печерському суду за зраду", — сказав він.

Претензії правоохоронців до Балашова

Крім справи про несплату податків, щодо екснардепа заведено ще одну — за фактом умисного пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України). Провадження стосується будівництва на ділянці в Печерському районі. Правоохоронці вважають, що Балашов при будівництві порушив поверховість у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра. Суд не знайшов ризиків у перебуванні політика на свободі і відмовився відправляти його під домашній арешт.

Крім цього, Балашова затримували за бійку зі слідчим у Печерському районному відділі внутрішніх справ. На кадрах з місця події можна побачити, як Балашов першим штовхає слідчого плечем, після чого між ними почалася бійка.

Версія Балашова

Колишній народний депутат вважає, що у відкритті справ щодо нього зацікавлений бізнесмен Євген Черняк. Конфлікт між ними вперше виник у серпні минулого року, коли на одному з економічних форумів Балашов розповідав про свою політичну силу, після чого його змусили покинути захід.

Балашов пізніше випустив відео, у якому звинуватив опонента в організації проти нього "восьми судів".