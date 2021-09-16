"Їду у в'язницю": Печерський суд Києва відправив Балашова під варту із заставою в 9,6 млн (відео)

Під вартою лідер партії "5.10" перебуватиме до 11 жовтня. Геннадій Балашов після засідання суду заявив, що не вноситиме заставу, щоб вийти на свободу.

16 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові політсили "5.10" Геннадію Балашову та відправив його під варту. Цю інформацію підтвердив політик у своєму Facebook.

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Геннадій Балашов перебуватиме під вартою, як мінімум, до 11 жовтня. Печерський районний суд Києва також обрав альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9,64 млн гривень.

Лідер партії "5.10" у своєму Facebook повідомив, що чекає в приміщенні Печерського райсуду приїзду конвою, а заставу майже в 10 млн гривень він платити не збирається.

"Їду у в'язницю, чекаємо конвой. Прокурори самі не очікували. Скільки дали судді Вовку комерційна таємниця. Завтра хто хоче приходьте в офіс, можете записати свою думку. Постраждаємо за Цивільні права, платити не буду", — написав Геннадій Балашов.

Конвой повинен доставити Геннадія Балашова в Лук'янівське СІЗО.

[ + – ] Геннадія Балашова відправили в СІЗО

Справа Геннадія Балашова — в чому звинувачують лідера партії "5.10"

1 вересня Державна фіскальна служба повідомила про арешт нерухомості народного депутата III скликання Геннадія Балашова на суму 200 млн гривень. Лідера політичної партії "5.10" звинувачують в ухиленні від сплати податку з доходів фізосіб і військового збору на суму понад 9,6 млн гривень шляхом продажу нерухомості іншим особам за заниженою вартістю.

Геннадію Балашову пред'явили підозру у вчиненні кримінального правопорушення і за рішенням суду були арештовані 18 об'єктів нерухомості в Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн.

Справа Геннадія Балашова — версія політика

Геннадій Балашов відкидає всі звинувачення і називає кримінальне провадження "замовним". За словами лідера партії "5.10", у 2018 році він продав квартиру через нотаріус, а угоду схвалив Держкоммайна.

"Нотаріус оформив угоду після сплати всіх податків. У податковій претензій немає. Але замовили справу, і продаж квартири став злочином із метою ухилення від податків", — розповідав раніше Геннадій Балашов, коментуючи звинувачення на свою адресу.

У відкритті кримінальних проваджень Геннадій Балашов звинувачує бізнесмена Євгена Черняка, з яким у нього стався конфлікт у серпні 2020 року на форумі Big Money. Виступаючи на заході Геннадій Балашов розповідав про свою партію "5.10", проте організатори заходу попросили політика покинути форум.

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[ + – ] Конфлікт Балашова та Черняка на форумі Big Money 2020

Геннадій Балашов — справа про умисне пошкодження об'єктів культурної спадщини

Крім ухилення від сплати податків, лідера партії "5.10" звинувачують ще в умисному пошкодженні об'єктів культурної спадщини. Кримінальне провадження було відкрите через будівництво на ділянці в Печерському районі. Правоохоронці звинувачують Геннадія Балашова в порушенні поверховості в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра". За підсумками засідання суду, яке проходило в липні, Геннадія Балашова залишили на волі.

Геннадій Балашов — бійка зі слідчим

16 серпня лідер партії "5.10" був затриманий за звинуваченням у нападі на слідчого. Юрист Геннадія Балашова заявив, що політика затримали "за незрозумілих слідчих дій" у Печерському районному відділі внутрішніх справ, і за фактом нападу було відкрите ще одне кримінальне провадження.