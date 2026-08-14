Помер колишній нардеп Євген Шаго: що відомо про його діяльність

14 серпня стало відомо про смерть колишнього народного депутата України V та VI скликань Євгена Шаго. За роки професійної діяльності він працював у державних структурах, займався громадською роботою та був пов’язаний із паливно-енергетичною сферою.

Про смерть Євгена Шаго сьогодні повідомила Верховна Рада України на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Шаго мав тривалий досвід роботи в органах державної влади. Зокрема, він обіймав посаду першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України, а також керував правлінням корпорації "Єдині енергетичні системи України".

У парламенті Євген Шаго працював протягом двох скликань. Також він входив до складу Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу та Комітету з питань екологічної політики.

Під час роботи у Верховній Раді VI скликання Шаго також був секретарем Лічильної комісії парламенту.

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У Верховній Раді висловили співчуття рідним і близьким Євгена Шаго, а також його друзям, колегам та всім, хто знав його за життя.

"Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Євгена Шаго. Вічна пам’ять", — йдеться в дописі.

ЗМІ уточнюють, що Євген Шаго мав тривалий досвід роботи на державній службі та статус державного службовця 1-го рангу. Зокрема, вищу освіту він здобув у Дніпродзержинському індустріальному інституті, який закінчив у 1970 році за спеціальністю інженера-електромеханіка, а згодом навчався в Академії суспільних наук при ЦК КПРС, яку закінчив у 1988 році.

До Верховної Ради Шаго двічі обирався від "Блоку Юлії Тимошенко". Уперше він став народним депутатом у 2006 році та працював у парламенті V скликання. 12 червня 2007 року Шаго достроково припинив депутатські повноваження разом з іншими депутатами опозиційних фракцій у межах рішення про масове складання мандатів, яке мало сприяти проведенню позачергових парламентських виборів.

Уже після цього, у 2007 році, Євген Шаго знову був обраний до Верховної Ради — цього разу VI скликання. У списку "Блоку Юлії Тимошенко" він посідав 80-те місце та залишався народним депутатом до 2012 року.

Також Фокус писав, що 21 червня помер народний депутат України V та VI скликань, науковець і правозахисник Олександр Рябека. Він працював у парламенті у 2006–2012 роках, де очолював підкомітет з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики, а також був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

До цього повідомлялося про смерть народного депутата України II скликання В'ячеслава Бєльського. У Верховній Раді повідомили, що він був одним із 315 парламентарів, які 28 червня 1996 року проголосували за ухвалення Конституції України.