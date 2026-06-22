Ліквідовував аварію на ЧАЕС: помер колишній народний депутат Олександр Рябека

21 червня помер народний депутат України V та VI скликань, науковець і правозахисник Олександр Рябека.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

У парламенті Рябека працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Також він був учасником ліквідації наслідків аварії на Аварія на Чорнобильській АЕС.

У Верховній Раді висловили співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Олександра Рябеки, а також усім, хто його знав і поважав.

Що відомо про Олександра Рябеку

Олександр Рябека народився 26 листопада 1959 року в Овручі на Житомирщині. Він здобув військову освіту, служив у Збройних силах, а згодом працював в органах державної безпеки та спеціальних підрозділах із боротьби з організованою злочинністю й корупцією.

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У 1995–1996 роках виконував спеціальні завдання у складі миротворчих сил на території колишньої Югославії. Мав військове звання полковника.

У 2006–2012 роках був народним депутатом України V та VI скликань від партії “Батьківщина”. У Верховній Раді очолював підкомітет із законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян у комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Після завершення парламентської діяльності займався науковою та викладацькою роботою. Також був активним учасником громадських організацій, пов’язаних із захистом прав ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Сам Рябека був учасником ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо про смерть народного депутата України II скликання В'ячеслава Бєльського. У Верховній Раді повідомили, що він був одним із 315 парламентарів, які 28 червня 1996 року проголосували за ухвалення Конституції України.

Також у лютому 2026 року помер народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Кабанов. У Верховній Раді зазначали, що він займався підтримкою української культури та виробництва контенту. Пізніше колеги підтвердили трагічну звістку, а також нагадали, що до політичної кар’єри Кабанов працював сценаристом студії “Квартал 95”.