Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС: скончался бывший народный депутат Александр Рябека

21 июня скончался народный депутат Украины V и VI созывов, учёный и правозащитник Александр Рябека.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

В парламенте Рябека занимал должность председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан при Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Кроме того, он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В Верховной Раде выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра Рябеки, а также всем, кто его знал и уважал.

Что известно об Александре Рябеке

Александр Рябека родился 26 ноября 1959 года в Овруче Житомирской области. Он получил военное образование, служил в Вооружённых силах, а впоследствии работал в органах государственной безопасности и специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Відео дня

В 1995–1996 годах выполнял специальные задачи в составе миротворческих сил на территории бывшей Югославии. Имел воинское звание полковника.

В 2006–2012 годах был народным депутатом Украины V и VI созывов от партии "Батькивщина". В Верховной Раде возглавлял подкомитет по законодательному обеспечению антикоррупционной политики и контролю за соблюдением прав граждан в комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

После завершения парламентской деятельности занимался научной и преподавательской деятельностью. Также был активным участником общественных организаций, связанных с защитой прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Сам Рябека участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Напомним, 10 июня стало известно о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского. В Верховной Раде сообщили, что он был одним из 315 парламентариев, которые 28 июня 1996 года проголосовали за принятие Конституции Украины.

Также в феврале 2026 года скончался народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов. В Верховной Раде отмечали, что он занимался поддержкой украинской культуры и производством контента. Позже коллеги подтвердили трагическую новость, а также напомнили, что до политической карьеры Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95".