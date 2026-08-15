Провел более 50 профессиональных поединков: умер известный украинский боксер Константин Охрей

15 августа стало известно о смерти Константина Охрея — украинского профессионального боксёра и тренера, посвятившего спорту более трёх десятилетий. Он был одним из представителей первого поколения украинских профессионалов, а после завершения выступлений продолжил работать с молодыми спортсменами и воспитал боксеров, среди которых были и его собственные дети.

Как сообщает Федерация бокса Украины, 15 августа боксерское сообщество страны простилось с Константином Александровичем Охреем. В Федерации отметили, что его считают одним из людей, стоящих у истоков профессионального бокса в Украине.

Константин Охрей родился 22 июля 1967 года в Донецке. А на профессиональный ринг он вышел в начале 1990-х годов — в период, когда украинский профессиональный бокс только формировался и постепенно выходил на международный уровень.

В целом за годы выступлений Охрей провел более 50 профессиональных поединков. Он выступал в нескольких весовых категориях, пройдя путь от второй средней до тяжелого и супертяжелого веса. В частности, статистика его профессиональной карьеры включает:

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18 побед, в том числе восемь досрочных;

31 поражение;

и три ничьи.

Последний раз он выходил на ринг в 2011 году, когда ему было 44 года. Тогда его соперником стал российский боксёр Дмитрий Кудряшов, который впоследствии завоевал репутацию одного из самых опасных нокаутеров в тяжёлом весе.

После завершения профессиональной карьеры он остался в спорте, но уже в другой роли — стал тренером и начал передавать молодым боксёрам знания и опыт, накопленные за годы выступлений. Последним местом его работы была Донецкая областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу.

По информации "Суспильне Донбасс", в последние годы Константин Охрей жил и работал в Краматорске. В 2024 году он вместе с семьёй переехал в Киев, где продолжил профессиональную деятельность.

Более того, бокс стал для Охрея не только профессией, но и семейной традицией. Его сын Александр также занимался боксом и завоевывал титулы на чемпионатах Украины.

В свою очередь, дочь спортсмена Анна Охрей добилась значительных успехов в любительском боксе. Кроме того, она имеет звание мастера спорта Украины международного класса, входила в состав национальной сборной и становилась призером чемпионатов Европы.

В Федерации бокса Украины выразили соболезнования семье и близким Константина Охрея, его коллегам, подопечным и всем представителям боксерского сообщества, которые знали спортсмена и тренера.

"Светлая память", — отметили в Федерации бокса Украины.

Напомним, что 33-летний пуэрториканский боксер Причард Колон скончался через 11 лет после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время профессионального боя. После того поединка спортсмен перенёс кровоизлияние в мозг, 221 день пробыл в коме, а впоследствии оставался в вегетативном состоянии и нуждался в постоянном уходе.

Также Фокус сообщал, что 34-летний бразильский боец ММА Аллан Насименто скончался после того, как утром 3 августа его обнаружили без сознания. Медики пытались спасти спортсмена, однако их усилия оказались тщетными, а вероятной причиной смерти стал сердечный приступ.