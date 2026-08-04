Боец UFC скончался от сердечного приступа в 34 года: что известно

Боец смешанных единоборств Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. Его обнаружили без сознания утром 3 августа.

Бразилец Насименто выступал в самой лёгкой весовой категории. О его смерти официально сообщила организация UFC.

Медики попытались реанимировать спортсмена, однако их усилия оказались тщетными, и они констатировали его смерть. Предположительно, Насименто перенес сердечный приступ в ночь на понедельник.

"Наши мысли и самые искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и близким Аллана в это невероятно тяжелое время", — отметили в UFC.

Насименто выступал в UFC с 2021 года, а его последний бой состоялся в июне, где он уступил Митчу Рапосо раздельным решением судей.

Всего Насименто провел 29 поединков в ММА, из которых выиграл 22, а также 6 боев в UFC, 4 из которых завершились победами.

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Аллан Насименто — что известно

Насименто родился в Сан-Паулу, Бразилия. Он начал тренироваться в 15 лет по совету одноклассника. Несмотря на то, что его семья не хотела, чтобы он занялся профессиональным рестлингом, он откровенно поговорил с ними, и они поддержали его карьеру.

Во взрослом возрасте Насименто тренировался в клубе Chute Boxe под руководством тренера Диего Лимы в Бразилии и был спарринг-партнёром бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры, Элвеса Бренера и других.

У Насименто были жена и двое детей.

Напомним, что ранее ирландский боец Конор Макгрегор проиграл бой американцу Максу Холлоуэю. Это был первый бой для Конора за 1827 дней.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Макгрегор намеревался выступить в смешанных боях в Белом доме. За участие в турнире UFC White House он запросил 100 млн долларов.