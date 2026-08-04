Боєць UFC помер від серцевого нападу у 34 роки: що відомо

Боєць змішаних єдиноборств Аллан Насіменто помер у віці 34 років. Його знайшли непритомним вранці 3 серпня.

Бразилець Насіменто виступав у найлегшій категорії. Про його смерть офіційно повідомила UFC.

Медики спробували реабілітувати спортсмена, однак зусилля були марними, і вони констатували його смерть. Імовірно, Насіменто переніс серцевий напад у ніч на понеділок.

"Наші думки та найглибші співчуття з родиною, друзями, товаришами по команді та близькими Аллана у цей неймовірно важкий час", — зазначили в UFC.

Насіменто був в UFC з 2021 року, а його останній бій пройшов у червні, де він роздільним рішенням програв Мітчу Рапосо.

Загалом Насіменто провів 29 поєдинків у MMA, з яких виграв 22, а також 6 боїв у UFC, 4 з яких завершилися перемогами.

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Аллан Насіменто — що відомо

Насіменто народився в Сан-Паулу, Бразилія. Він почав тренуватисяу віці 15 років завдяки пораді однокласника. Незважаючи на те, що його родина не хотіла, щоб він приєднався до професійного реслінгу, він відверто поговорив з ними, і вони підтримали його кар'єру.

У дорослому віці Насіменто тренувався в Chute Boxe під керівництвом тренера Дієго Ліми в Бразилії та був тренувальним партнером колишнього чемпіона UFC Чарльза Олівейри, Елвеса Бренера та інших.

У Насіменто були дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що раніше ірландський боєць Конор Макгрегор програв поєдинок американцю Максу Голловею. Це був перший поєдинок для Конора за 1827 днів.

Також Фокус повідомляв, що Макгрегор мав намір виступити у змішаних боях у Білому домі. За участь у турнірі UFC White House він попросив 100 млн доларів.