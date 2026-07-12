Повернення Макгрегора тривало трохи більше хвилини: ірландець програв перший за 5 років бій у UFC

Ірландський боєць Конор Макгрегор програв поєдинок американцю Максу Голловею. Це був перший поєдинок для Конора за 1827 днів.

Сам бій тривав трохи більше хвилини. Фокус проводив текстову трансляцію цього поєдинку.

Ще перед поєдинком Конор Макгрегор мав проблеми з ногою. На перших же секундах він спробував агресивно розпочати поєдинок, атакувавши свого суперника, але погано приземлився на коліно, і через це хвилину не міг битися. Голловей одразу вказував на проблеми свого опонента з ногою, однак суддя дав бійцям провести понад 1 хвилину на бою.

У мережіу припускають, що Макгрегор міг зазнати серйозної травми коліна, можливо, розрив хрестоподібної зв'язки. Однак наразі невідомо, яка травма стала причиною передасного завершення бою.

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Ажіотаж від повернення Макгрегора настільки великий, що, за словами президента UFC Дани Уайта, було продано рекордну кількість квитків на шоу.

Скільки отримають бійці за бій

За своє повернення в октагон Макгрегор отримає гарантований гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. При цьому, з урахуванням усіх спонсорських та телевізійних виплат, сума може зрости навіть до 70 мільйонів. Макс Голлоуей заробить близько 2 мільйонів доларів.

У букмекерів фаворитом вважається молодший і активніший Макс Голлоуей, на перемогу якого ставлять із коефіцієнтом 1,45. Перемога ж Конора Макгрегора оцінюється з коефіцієнтом 2,83.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Втім, через деякий час він передумав.

Також Фокус повідомляв, що Макгрегор мав намір виступити у змішаних боях у Білому домі. За участь у турнірі UFC White House він попросив 100 млн доларів.