Макрегор проти Голлоуея — трансляція повернення ірландця до UFC

У ніч на 12 липня відбудеться перший за понад 1800 днів бій ірландця Конора Макгрегора у UFC. Президент UFC Дана Уайт називає це поверненням головного спортсмена у світі.

Ажіотаж від повернення Макгрегора настільки великий, що, за словами Дани Уайта, було продано найбільше квитків на шоу. Фокус проведе текстову трансляцію поєдинку, який стартує приблизно у проміжку 6—7:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку зірок UFC в Україні здійснюватиме телеканал Setanta Sports.

06:29 На арені з'явився американець Макс Голловей. За свою кар'єру він має найбільшу кількість "значних" ударів в історії UFC.

06:32 На бій виходить Конор Макгрегор. Публіка на UFC 329 шаленіє, побачивши вихід легендарного бійця, який повертається до октагону.

06:35 Після повернення до октагону Макгрегор одразу зарядив вболівальників, здійснивши свою фірмову проходку по рингу.

Відео дня

06:39 Обох бійців оголосили в октагоні. Ми все ближче до історичного поєдинку, під час якого повернеться Конор Макгрегор.

06:40 І поєдинок розпочався. На перших секундах Конор опинився на підлозі.

06:41 Проблеми з ногою одразу виникають у Конора Макгрегора. І суддя завершує поєдинок через це.

06:42 Макс Голловей святкує свою перемогу, а Конор засмучений у кутку. На повторі видно, що під час першої спроби удару на перших секундах Макгрегор погано приземлився на свою праву ногу, що й стало причиною завершення бою.

06:46 І вже офіційно оголосили перемогу Макса Голловея. Він після бою закликав фанатів підтримати Конора Макгрегора, а також заявив, що фанатам пощастить, що вони побачать третій матч між ним та Макгрегором.

Скільки отримають бійці за бій

За своє повернення в октагон Макгрегор отримає гарантований гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. При цьому, з урахуванням усіх спонсорських та телевізійних виплат, сума може зрости навіть до 70 мільйонів. Макс Голлоуей заробить близько 2 мільйонів доларів.

У букмекерів фаворитом вважається молодший і активніший Макс Голлоуей, на перемогу якого ставлять із коефіцієнтом 1,45. Перемога ж Конора Макгрегора оцінюється з коефіцієнтом 2,83.

Фокус вестиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Втім, через деякий час він передумав.

Також Фокус повідомляв, що Макгрегор мав намір виступити у змішаних боях у Білому домі. За участь у турнірі UFC White House він попросив 100 млн доларів.