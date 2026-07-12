Макгрегор против Холлоуэя — трансляция возвращения ирландца в UFC

В ночь на 12 июля состоится первый за более чем 1800 дней бой ирландца Конора Макгрегора в UFC. Президент UFC Дана Уайт называет это возвращением главного спортсмена мира.

Ажиотаж вокруг возвращения Макгрегора настолько велик, что, по словам Дэна Уайта, на это шоу было продано рекордное количество билетов. "Фокус" проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется примерно в 6—7:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка звезд UFC в Украине будет вести телеканал Setanta Sports.

06:29 На арене появился американец Макс Холлоуэй. За свою карьеру он нанес наибольшее количество "значимых" ударов в истории UFC.

06:32 На ринг выходит Конор Макгрегор. Зрители на турнире UFC 329 приходят в восторг, увидев появление легендарного бойца, возвращающегося в октагон.

06:35 Вернувшись в октагон, Макгрегор сразу же взбодрил болельщиков, совершив свой фирменный обход ринга.

Відео дня

06:39 Обоих бойцов представили в октагоне. Мы всё ближе к историческому поединку, в ходе которого вернётся Конор Макгрегор.

06:40 И поединок начался. В первые секунды Конор оказался на полу.

06:41 У Конора Макгрегора сразу возникают проблемы с ногой. И судья прекращает поединок из-за этого.

06:42 Макс Холлоуэй празднует свою победу, а Конор опечален в углу ринга. На повторе видно, что во время первой попытки нанесения удара в первые секунды Макгрегор неудачно приземлился на правую ногу, что и стало причиной прекращения боя.

06:46 И уже официально объявили о победе Макса Холлоуэя. После боя он призвал фанатов поддержать Конора Макгрегора, а также заявил, что фанатам повезет — они увидят третий бой между ним и Макгрегором.

Сколько получат бойцы за бой

За своё возвращение в октагон Макгрегор получит гарантированный гонорар в размере 15 миллионов долларов. При этом, с учётом всех спонсорских и телевизионных выплат, сумма может вырасти даже до 70 миллионов. Макс Холлоуэй заработает около 2 миллионов долларов.

У букмекеров фаворитом считается более молодой и активный Макс Холлоуэй, на победу которого ставят с коэффициентом 1,45. Победа же Конора Макгрегора оценивается с коэффициентом 2,83.

"Фокус" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в начале сентября 2025 года Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Однако спустя некоторое время он передумал.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Макгрегор намеревался выступить в смешанных единоборствах в Белом доме. За участие в турнире UFC White House он запросил 100 млн долларов.