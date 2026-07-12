Возвращение Макгрегора длилось чуть больше минуты: ирландец проиграл свой первый за 5 лет бой в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл бой американцу Максу Холлоуэю. Это был первый бой для Конора за 1827 дней.

Сам бой длился чуть больше минуты. Фокус вел текстовую трансляцию этого поединка.

Еще перед боем у Конора Макгрегора были проблемы с ногой. В первые же секунды он попытался агрессивно начать бой, атаковав своего соперника, но неудачно приземлился на колено, из-за чего через минуту не смог продолжать бой. Холлоуэй сразу же указал на проблемы своего оппонента с ногой, однако судья позволил бойцам провести более 1 минуты в бою.

В сети высказываются предположения, что Макгрегор мог получить серьезную травму колена, возможно, разрыв крестообразной связки. Однако пока неизвестно, какая именно травма стала причиной досрочного завершения боя.

Відео дня

Ажиотаж вокруг возвращения Макгрегора настолько велик, что, по словам президента UFC Даны Уайта, на шоу было продано рекордное количество билетов.

Сколько получат бойцы за бой

За своё возвращение в октагон Макгрегор получит гарантированный гонорар в размере 15 миллионов долларов. При этом, с учётом всех спонсорских и телевизионных выплат, сумма может вырасти даже до 70 миллионов. Макс Холлоуэй заработает около 2 миллионов долларов.

У букмекеров фаворитом считается более молодой и активный Макс Холлоуэй, на победу которого ставят с коэффициентом 1,45. Победа же Конора Макгрегора оценивается с коэффициентом 2,83.

Напомним, в начале сентября 2025 года Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Однако спустя некоторое время он передумал.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Макгрегор намеревался выступить в смешанных единоборствах в Белом доме. За участие в турнире UFC White House он запросил 100 млн долларов.