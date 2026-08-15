Провів понад 50 професійних поєдинків: помер відомий український боксер Костянтин Охрей

15 серпня стало відомо про смерть Костянтина Охрея — українського професійного боксера та тренера, який присвятив спорту понад три десятиліття. Він був одним із представників першого покоління українських професіоналів, а після завершення виступів продовжив працювати з молодими спортсменами та виховав боксерів, серед яких були і його власні діти.

Як повідомляє Федерація боксу України, боксерська спільнота країни 15 серпня попрощалася з Костянтином Олександровичем Охреєм. У Федерації зазначили, що його вважають одним із людей, які стояли біля витоків професійного боксу в Україні.

Костянтин Охрей народився 22 липня 1967 року в Донецьку. А на професійний ринг він вийшов на початку 1990-х років — у період, коли український професійний бокс лише формувався та поступово виходив на міжнародний рівень.

В цілому, за роки виступів Охрей провів більше ніж 50 професійних поєдинків. Він змагався у кількох вагових категоріях, пройшовши шлях від другої середньої до важкої та суперважкої ваги. Зокрема, статистика його професійної кар’єри налічує:

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18 перемог, зокрема вісім дострокових;

31 поразку;

та три нічийні результати.

Востаннє він вийшов у ринг у 2011 році, коли йому було 44 роки. Тоді його суперником став російський боксер Дмитро Кудряшов, який згодом здобув репутацію одного з найнебезпечніших нокаутерів у важкій вазі.

Після завершення професійної кар’єри він залишився у спорті, але вже в іншій ролі — став тренером і почав передавати молодим боксерам знання та досвід, накопичені за роки виступів. Останнім місцем його роботи була Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боксу.

За інформацією "Суспільне Донбас", останні роки Костянтин Охрей жив та працював у Краматорську. У 2024 році він разом із сім’єю виїхав до Києва, де продовжив професійну діяльність.

Ба більше, боксерська справа стала для Охрея не лише особистою професією, а й сімейною традицією. Його син Олександр також займався боксом і здобував титули на чемпіонатах України.

Натомість донька спортсмена Ганна Охрей досягла значних результатів у любительському боксі. Також вона має звання майстра спорту України міжнародного класу, входила до складу національної збірної та ставала призеркою чемпіонатів Європи.

У Федерації боксу України висловили співчуття родині та близьким Костянтина Охрея, його колегам, вихованцям і всім представникам боксерської спільноти, які знали спортсмена та тренера.

"Світла пам’ять", — зазначили у Федерації боксу України.

Нагадаємо, що 33-річний пуерториканський боксер Прічард Колон помер через 11 років після важкої черепно-мозкової травми, отриманої під час професійного бою. Після того поєдинку спортсмен переніс крововилив у мозок, 221 день перебував у комі, а згодом залишався у вегетативному стані та потребував постійного догляду.

Також Фокус писав, що 34-річний бразильський боєць MMA Аллан Насіменто помер після того, як його вранці 3 серпня знайшли непритомним. Медики намагалися врятувати спортсмена, однак їхні зусилля виявилися марними, а ймовірною причиною смерті став серцевий напад.