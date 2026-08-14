Після травми на рингу: пуерториканський боксер Прічард Колон помер у 33 роки

Пуерториканський боксер Прічард Колон помер у 33 роки, через понад 10 років після важкої травми головного мозку, отриманої під час бою у 2015 році.

Про це, як пише видання ABC News, повідомив його батько Річард Колон 13 серпня.

Причину смерті він не уточнив. Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівер’єрі висловив співчуття родині спортсмена.

Прічард Колон отримав травму на рингу в жовтні 2015 року під час бою проти Террелла Вільямса у Вірджинії, США. У сьомому раунді суперник ударив його в потилицю, після чого Колон виглядав приголомшеним. Вільямса покарали за незаконний удар.

У дев’ятому раунді Колон двічі опинився в нокдауні, після чого Вільямса дискваліфікували. Після бою Колону допомагали дістатися роздягальні. Він скаржився на запаморочення, блював, а згодом втратив свідомість.

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Боксера доправили до лікарні, де йому зробили операцію для зниження тиску на мозок. Після цього він провів сім місяців у комі. На той момент Колону було 23 роки.

Наслідки черепно-мозкової травми у боксера залишалися важкими протягом наступних років. У 2017 році лікарі описували його стан як стійкий вегетативний. Колон потребував цілодобового догляду, однак його родина сподівалася на відновлення функцій мозку.

До 2019 року стан спортсмена покращився. Після тривалої терапії він міг спілкуватися за допомогою міміки, звуків і комп’ютера, який відстежував рухи очей. Також він міг крутити педалі на спеціальному велотренажері та за допомогою інших людей робити кроки.

“Життя Прічарда визначали мужність, наполегливість і надзвичайний бійцівський дух”, — заявив Густаво Олівер’єрі.

Боксер боровся з наслідками травми понад 10 років. Після звістки про його смерть представники боксерської спільноти висловили співчуття його родині та згадали про стійкість спортсмена.

Нагадаємо, у середині липня тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі знову прокоментував можливий бій свого підопічного з Олександром Усиком. За його словами, рішення рефері під час попереднього поєдинку було помилковим.

Після перемоги над Верховеном Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Водночас українець наголосив, що не завершує кар'єру і хоче провести ще один бій, який назвав своїм “останнім танцем”.

Раніше також повідомлялося, що Усик офіційно втратив статус чемпіона світу WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від титулів. Повноцінним чемпіоном організація визнала росіянина Мурата Гассієва, який до цього володів статусом регулярного чемпіона.