После травмы на ринге: пуэрториканский боксер Причард Колон умер в возрасте 33 лет

Пуэрториканский боксер Причард Колон скончался в возрасте 33 лет, спустя более 10 лет после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время боя в 2015 году.

Об этом, как пишет издание ABC News, сообщил его отец Ричард Колон 13 августа.

Причину смерти он не уточнил. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери выразил соболезнования семье спортсмена.

Причард Колон получил травму на ринге в октябре 2015 года во время боя против Террелла Уильямса в Вирджинии, США. В седьмом раунде соперник ударил его в затылок, после чего Колон выглядел ошеломлённым. Уильямс был наказан за незаконный удар.

В девятом раунде Колон дважды оказался в нокдауне, после чего Уильямса дисквалифицировали. После боя Колону помогали добраться до раздевалки. Он жаловался на головокружение, рвал, а впоследствии потерял сознание.

Відео дня

Боксёра доставили в больницу, где ему провели операцию по снижению давления на мозг. После этого он провёл семь месяцев в коме. На тот момент Колону было 23 года.

Последствия черепно-мозговой травмы у боксера оставались тяжелыми на протяжении последующих лет. В 2017 году врачи описывали его состояние как стойкое вегетативное. Колон нуждался в круглосуточном уходе, однако его семья надеялась на восстановление функций мозга.

К 2019 году состояние спортсмена улучшилось. После длительной терапии он мог общаться с помощью мимики, звуков и компьютера, который отслеживал движения глаз. Также он мог крутить педали на специальном велотренажере и с помощью других людей делать шаги.

"Жизнь Причарда отличалась мужеством, настойчивостью и необыкновенным боевым духом", — заявил Густаво Оливьери.

Боксер боролся с последствиями травмы более 10 лет. После известия о его смерти представители боксерского сообщества выразили соболезнования его семье и отметили стойкость спортсмена.

Напомним, в середине июля тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри вновь прокомментировал возможный бой своего подопечного с Александром Усиком. По его словам, решение рефери во время предыдущего поединка было ошибочным.

После победы над Верховеном Усик заявил, что отказывается от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает карьеру и хочет провести еще один бой, который назвал своим "последним танцем".

Ранее также сообщалось, что Усик официально лишился статуса чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе после добровольного отказа от титулов. Полноправным чемпионом организация признала россиянина Мурата Гассиева, который до этого обладал статусом регулярного чемпиона.