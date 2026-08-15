"Її витинанки знають далеко за межами України": у 44 роки раптово померла відома мисткиня

У Львові раптово померла 44-річна мисткиня та майстриня витинанки Дарія Старух-Альошкіна. Вона була відомою далеко за межами України завдяки масштабним ажурним роботам, у яких поєднувала традиційне українське мистецтво із сучасними формами.

Про смерть мисткині повідомив її чоловік, музикант Гордій Старух, на своїй сторінці в Instagram. Він розповів, що жінка померла раптово. За його словами, Дарія була люблячою матір’ю трьох їхніх дітей, а також мисткинею світового рівня. Інформацію про чин прощання та поховання він він пообіцяв повідомити пізніше.

На смерть Дарії Альошкіної також відреагував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. У Telegram він висловив співчуття родині мисткині та наголосив, що Львівщина й Україна втратили надзвичайно талановиту художницю.

Козицький зазначив, що творчість Альошкіної поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом. Її витинанки були відомі не лише в Україні, а й за кордоном, допомагаючи іноземній аудиторії відкривати українську культуру, її символи, історичну пам’ять і традиції.

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"Її роботи допомагають людям у різних країнах відкривати для себе багатство нашої культури", — написав очільник ОВА.

Він також висловив співчуття чоловікові мисткині Гордію Старуху, її дітям, батькам, друзям та всім, хто знав і цінував її творчість.

Що відомо про Дарію Альошкіну

Як уточнює видання "Суспільне львів", Дарія Альошкіна народилася в Києві в родині українських скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних. Дитинство майбутньої мисткині минуло на Вінниччині — у селі Букатинка Могилів-Подільського району.

Вищу освіту вона здобула у Львівській національній академії мистецтв, де навчалася за спеціальністю "монументально-декоративна скульптура".

Широку популярність Альошкіна здобула завдяки роботі з витинанкою — давнім видом українського декоративного мистецтва. Мисткиня не лише продовжувала традицію, а й переосмислювала її у сучасному форматі, створюючи великі ажурні панно. Розміри окремих її робіт сягали п’яти метрів.

Загалом, творчість Дарії Альошкіної отримала міжнародне визнання. Її роботи експонувалися у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Чехії, Данії та інших країнах.

Ба більше, деякі витинанки мисткині навіть прикрашали штаб-квартиру Організації Об’єднаних Націй у Швейцарії. Крім того, Альошкіна співпрацювала з французьким ювелірним домом Cartier та французькою декораторкою Ізабель Даерон.

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