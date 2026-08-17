Бывшая невеста Кличко могла умереть от передозировки, — СМИ

Официальная причина смерти Хайден Панеттьери пока не установлена, однако западные таблоиды сообщают, что версия о возможной передозировке проверяется и фигурирует в материалах экстренных служб.

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. О версиях следствия пишет TMZ.

Бывшая невеста Кличко могла умереть от передозировки

Причиной смерти актрисы могла стать передозировка. Издания TMZ и Page Six первыми узнали подробности и получили аудиозапись диспетчерской службы. В ней зафиксировано, что медики и полиция выехали на вызов по поводу "непритомной женщины", у которой была "остановка сердца" и возможное передозирование. Звонок сделал знакомый актрисы, который обнаружил её в доме. Женщина была найдена мёртвой в жилом комплексе в Гринвилле, Южная Каролина, где проживает её бойфренд Брайан Хикерсон.

Звонивший сообщил, что Панеттьери не реагирует на внешние раздражители и у неё произошла остановка сердца.

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Хейден Панеттьери было 36 лет Фото: Instagram

На место были вызваны сотрудники скорой помощи для проведения сердечно-легочной реанимации. Однако произошла ли передозировка на самом деле, пока неизвестно. Окончательные выводы о причинах смерти специалисты сделают после получения результатов вскрытия и токсикологической экспертизы.

Медики также проводили Хайден непрямой массаж грудной клетки, но ничего не смогло вернуть её к жизни.

Правоохранители официально заявили, что по результатам предварительного осмотра не выявлено признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её трагической смерти, назвав дочь "невероятным светом" и попросив СМИ уважать частную жизнь семьи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Стали известны первые подробности смерти Хайден Панеттьери.

Три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Владимира Кличко и их дочери.