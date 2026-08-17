Осталась 11-летняя дочь: что известно о бывшей невесте Кличко, которая скончалась (фото)

В США на 37-м году жизни скончалась известная американская актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксёра Владимира Кличко. О трагическом событии официально сообщил её отец, Скип Панеттьери, в заявлении для СМИ.

Актриса Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года, не дожив пять дней до своего 37-летия. По состоянию на 17 августа точная причина её смерти не сообщается, в настоящее время ведётся расследование правоохранительными органами.

Что известно о Хайден Панеттьери

Хейден Панеттьери приобрела мировую известность благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", за работу в котором она дважды была номинирована на "Золотой глобус". В мае 2026 года она выпустила автобиографическую книгу "This Is Me: A Reckoning", в которой откровенно рассказала о трудностях, связанных со славой с детского возраста, борьбе с зависимостями и сложном пути восстановления.

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Хайден Панеттьери с Владимиром Кличко и дочерью Фото: из открытых источников

Отношения Кличко с Панеттьери

С Владимиром Кличко актрису связывали длительные отношения: пара была помолвлена и воспитывала общую дочь Кайю-Евдокию, которой сейчас 11 лет (родилась в декабре 2014 года). После разрыва отношений в 2018 году и в связи с борьбой Хайден с послеродовой депрессией и зависимостями юридические права и основную опеку над ребенком оформил Владимир Кличко. Девочка долгое время проживала с отцом, а мама поддерживала с ней связь.

Новость о внезапной смерти Гайден вызвала глубокую скорбь среди поклонников и коллег по киноиндустрии по всему миру.

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