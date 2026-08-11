Умерла актриса Наталья Трубникова: звезда балета и скандальной сказки "31 июня"

Балерина Наталья Трубникова сыграла принцессу Мелисенту в известном фильме, но из-за бегства артиста балета Александра Годунова в США, фильм положили "на полку", а ее перестали приглашать на роли в кино.

Российская актриса и балерина Наталья Трубникова умерла в 71 год. Об этом сообщает 11 августа Starhit.

Наталья Трубникова сыграла принцессу Мелисенту в фильме "31 июня"

71-летняя актриса страдала от болезни Паркинсона. Она умерла, сидя на диване. "Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней и нашла Трубникову без признаков жизни — она умерла, сидя на диване", — рассказали соседи Трубниковой.

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве, окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в двухсерийном телефильме "31 июня".

Сценарий фильма написан по отдаленным мотивам фантастической повести Джона Бойнтона Пристли "31 июня" с подзаголовком "История настоящей любви, предприимчивости и прогресса в век Короля Артура и атомно-рекламный век".

Фильм "31 июня" стал жертвой советской системы — что известно

Фильм-сказка 1978 года обещал стать хитом, а Наталья Трубникова – звездой кино. Но случилось "страшное". Звезда советского балета Александр Годунов, который в фильме "31 июня" сыграл барда Лемисона, выехал в 1979 году с труппой Большого театра на гастроли в США, сбежал и попросил политическое убежище.

Александр Годунов сбежал в США и фильм "31 июня" вышел на экраны только после смерти Брежнева

Разразился грандиозный скандал, так как самолет, готовый вылететь в СССР, уже стоял на взлетной полосе и в нем была жена Годунова – балерина Людмила Власова.

В скандал оказались вовлечены Леонид Брежнев и Джимми Картер, самолет улетел только через три дня, а Годунов остался в США, снимался в хитовом "Крепком орешке" с Брюсом Уиллисом, встречался с Жаклин Биссет и выступал до своей смерти в 45 лет.

Но его бегство привело к тому, что фильм "31 июня" не выпустили на экраны, хоть премьера и состоялась, а песни из фильма стали хитами. И советских артистов балета перестали звать на съемки в кино.

После "31 июня" Трубникову часто вызывали на пробы, но не утвердили ни в "Чародеев", ни в "Гараж", ни в "Эскадрон гусар летучих".

"Мне говорили, что сейчас поступят предложения, и меня будут вызывать режиссеры. "Только потом мне сообщили, что пришло сообщение от руководства — балетных не брать, так как им надо танцевать, а не играть. Боялись, что убегут", — рассказывала Трубникова.

Впрочем, еще на этапе съемок картины создателям пришлось столкнуться с недовольством руководства киностудии. Им не нравились "чуждо звучащие" для советской эстрады музыкальные номера и слишком откровенные наряды танцоров. Советские товарищи считали, что в романтичных песнях из фильма кроется политический контекст.

Например, песня "Мир без любимого" якобы вызывала ассоциации с уехавшим за границу неблагонадежным Юрием Любимовым. В песне "Звездный мост" усмотрели аналогию с программой "звездные войны" Рональда Рейгана.

В 1990 году вместе с мужем, балетмейстером Анатолием Кулаковым (тоже неблагонадежным), Наталья Трубникова создала школу "Русская Академия Моделей". Всего в фильмографии Трубниковой 14 работ, включая эпизодические роли в "Формуле любви", "Тайне Снежной королевы", "12 стульях".

Муж Натальи Трубниковой умер в 2022 году Фото: Соцсети

Детей у Трубниковой и Кулакова не было, в 2022 году ее супруга не стало.

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