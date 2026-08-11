Померла актриса Наталія Трубнікова: зірка балету та скандальної казки "31 червня"

Балерина Наталія Трубнікова зіграла принцесу Мелісенту у відомому фільмі, але через втечу балетного артиста Олександра Годунова до США фільм відклали "на полицю", а її перестали запрошувати на ролі в кіно.

Російська актриса та балерина Наталія Трубнікова померла у віці 71 року. Про це 11 серпня повідомляє Starhit.

Наталія Трубнікова зіграла принцесу Мелісенту у фільмі "31 червня"

71-річна актриса страждала на хворобу Паркінсона. Вона померла, сидячи на дивані. "Її знайшла сусідка в квартирі у Тверському районі. Жінки спілкувалися напередодні вранці, але ввечері артистка перестала відповідати на дзвінки. Сусідка зайшла до неї і знайшла Трубнікову без ознак життя — вона померла, сидячи на дивані", — розповіли сусіди Трубнікової.

Наталія Трубнікова народилася 17 липня 1955 року в Москві, закінчила балетмейстерський факультет ГІТІСу та виступала в Музичному театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка.

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Широку популярність їй принесла роль принцеси Мелісенти у двосерійному телефільмі "31 червня".

Сценарій фільму написано за віддаленими мотивами фантастичної повісті Джона Бойнтона Прістлі "31 червня" з підзаголовком "Історія справжнього кохання, підприємливості та прогресу в епоху короля Артура та атомно-рекламну епоху".

Фільм "31 червня" став жертвою радянської системи — що відомо

Казковий фільм 1978 року мав стати хітом, а Наталія Трубнікова — кінозіркою. Але сталося "страшне". Зірка радянського балету Олександр Годунов, який у фільмі "31 червня" зіграв барда Лемісона, виїхав у 1979 році з трупою Великого театру на гастролі до США, втік і попросив політичного притулку.

Олександр Годунов втік до США, а фільм "31 червня" вийшов на екрани лише після смерті Брежнєва

Розгорівся грандіозний скандал, оскільки літак, готовий вилетіти до СРСР, уже стояв на злітно-посадковій смузі, а на борту перебувала дружина Годунова — балерина Людмила Власова.

У скандал опинилися втягнуті Леонід Брежнєв і Джиммі Картер, літак вилетів лише через три дні, а Годунов залишився в США, знімався у хітовому фільмі "Міцний горішок" з Брюсом Віллісом, зустрічався з Жаклін Біссет і виступав аж до своєї смерті у віці 45 років.

Однак його втеча призвела до того, що фільм "31 червня" не вийшов у прокат, хоча прем’єра й відбулася, а пісні з фільму стали хітами. І радянських артистів балету перестали запрошувати на зйомки в кіно.

Після "31 червня" Трубнікова часто запрошували на проби, але не затвердили ні в "Чародеїв", ні в "Гараж", ні в "Ескадрон летючих гусарів".

"Мені казали, що незабаром надійдуть пропозиції, і мене запрошуватимуть режисери. "Тільки потім мені повідомили, що надійшло повідомлення від керівництва — балетних танцюристів не брати, оскільки їм треба танцювати, а не грати. Боялися, що вони втечуть", — розповідала Трубнікова.

Втім, ще на етапі зйомок фільму творцям довелося зіткнутися з невдоволенням керівництва кіностудії. Їм не подобалися музичні номери, що "звучали чужорідно" для радянської естради, та надто відверті костюми танцюристів. Радянські товариші вважали, що в романтичних піснях з фільму прихований політичний контекст.

Наприклад, пісня "Світ без коханого" нібито викликала асоціації з Юрієм Любимовим, який виїхав за кордон і мав сумнівну репутацію. У пісні "Зоряний міст" вбачали аналогію з програмою "Зоряні війни" Рональда Рейгана.

У 1990 році разом із чоловіком, балетмейстером Анатолієм Кулаковим (який також мав сумнівну репутацію), Наталія Трубнікова заснувала школу "Російська академія моделей". Загалом у фільмографії Трубнікової 14 робіт, включаючи епізодичні ролі у фільмах "Формула кохання", "Таємниця Снігової королеви" та "12 стільців".

Чоловік Наталії Трубнікової помер у 2022 році Фото: Соцсети

У Трубнікової та Кулакова не було дітей, у 2022 році її чоловік помер.

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