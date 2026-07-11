Підтримував окупацію Криму: у Росії помер актор Юрій Смирнов, зірка фільму "Бумбараш"

Народний артист Росії та актор трупи Театру на Таганці помер у віці 87 років. У 2014 році він підписав лист на підтримку політики Путіна в Україні та окупованому Криму.

"З моменту заснування Театру на Таганці Юрій Смирнов працював у його трупі, був одним із засновників театру та разом із Юрієм Любимовим брав участь у формуванні нової художньої мови вітчизняної сцени", — йдеться в офіційному повідомленні Театру на Таганці про смерть Смирнова, пише "Фонтанка".

Юрій Смирнов і Валерій Золотухін у фільмі "Бумбараш"

Останньою роботою Юрія Смирнова стала вистава "Поляна суниць", у якій він зіграв головну роль професора Ісака Борга.

Юрій Смирнов народився 6 листопада 1938 року в Москві. У 1963 році закінчив Театральне училище імені Б. Щукіна, того ж року його прийняли до трупи Московського театру драми та комедії, більш відомого як "Театр на Таганці".

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У кіно Юрій Смирнов дебютував у 1961 році. Зіркою він став після ролей Петра Поліпова в серіалі "Вічний поклик" та Гаврили у фільмі "Бумбараш".

У театрі він грав у виставах "Добрий чоловік із Сезуана", "Майстер і Маргарита" та "Володимир Висоцький".

11 березня 2014 року Смирнов підписав звернення діячів культури Російської Федерації на "підтримку політики" Путіна в Україні та у Криму. У цьому листі, опублікованому на офіційному сайті Міністерства культури РФ, йшлося про те, що "у дні, коли вирішується доля Криму та наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації щодо України та Криму", — йшлося у листі.

У списку "підписантів", окрім Смирнова, опинилися такі відомі особи, як Михайло Боярський, Сергій Безруков, Михайло Пореченков, Іван Охлобистін, Микита Михалков, Олег Газманов, Надія Бабкіна та багато інших.

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