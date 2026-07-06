Померла Лорен Беннетт, виконавиця хіта Party Rock Anthem

Колишній учасниці жіночого гурту GRL було 37 років. Офіційно причину її смерті не називали.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої Лорен", — написали учасниці гурту GRL, повідомляючи про смерть Лорен Беннетт, пише Independent.

Лорен Беннетт записала у 2011 році хіт Party Rock Anthem

"Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити словами, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо в пам’яті любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала", — йдеться у заяві учасниць GRL Еммалін Естради, Наташі Слейтон та Паули ван Оппен.

Відомо, що співачка Лорен Беннетт, яка разом з іншими виконавцями записала хіт гурту LMFAO 2011 року Party Rock Anthem, померла у віці 37 років. Офіційна причина її смерті поки що не підтверджена. У неї залишилася шестирічна донька Харлоу, батьком якої був танцюрист Кенні Уормалд.

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Співачка з Великої Британії розпочала свою музичну кар’єру у віці 18 років, заснувавши гурт Paradiso Girls у 2007 році. Дебютний сингл гурту, Patron Tequila, записаний спільно з Lil Jon та Eve, став танцювальним хітом. Однак гурт Paradiso Girls розпався у 2010 році після того, як їхній другий сингл не мав успіху.

Потім Беннетт розпочала сольну кар’єру, під час якої співпрацювала з такими зірками, як СіЛо Грін, will.i.am та Pussycat Dolls. Її перший сингл, що посів перше місце в США, — Party Rock Anthem — очолював чарт Billboard Hot 100 протягом шести тижнів. Він також протримався на вершині британського чарту синглів чотири тижні.

Співачка приєдналася до GRL — гурту, який мав стати наступником Pussycat Dolls, — у 2011 році разом із початковим складом на чолі з Ван Оппен та трьома іншими учасницями, яких було виключено з гурту. Зрештою, група офіційно розпочала свою діяльність, коли до неї приєдналися Сімона Беттл, Естрада та Слейтон.

Лорен із учасницями групи GRL

Гурт GRL дебютував зі своїм синглом Vacation у саундтреку до фільму "Смурфики 2".

Симона Беттл — колега Беннетт по групі, яка здобула популярність після участі в американській версії X Factor — покінчила життя самогубством у віці 25 років у вересні 2014 року. Група офіційно розпалася в червні 2015 року.

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