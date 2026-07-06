Умерла Лорен Беннетт, исполнительница хита Party Rock Anthem

Бывшей участнице женской группы GRL было 37 лет. Официально причина ее смерти не называлось.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой Лорен", — написали участницы группы GRL, сообщая о смерти Лорен Беннетт, пишет Independent.

Лорен Беннетт записала в 2011 году хит Party Rock Anthem

"Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним в памяти любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила", — говорится в заявлении участниц GRL Эммалин Эстрады, Наташи Слейтон и Паулы ван Оппен.

Известно, что певица Лорен Беннетт, которая с другими исполнителями записала хит LMFAO 2011 года Party Rock Anthem, скончалась в 37 лет. Официальная причина ее смерти пока не подтверждена. У нее осталась шестилетняя дочь Харлоу, отцом которой был танцор Кенни Уормалд.

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Певица из Великобритании начала свою музыкальную карьеру в 18 лет, создав группу Paradiso Girls в 2007 году. Дебютный сингл группы, Patron Tequila, записанный совместно с Lil Jon и Eve, стал танцевальным хитом. Однако группа Paradiso Girls распалась в 2010 году после того, как их второй сингл не имел успеха.

Затем Беннетт начала сольную карьеру, в ходе которой сотрудничала с такими звездами, как СиЛо Грин, will.i.am и Pussycat Dolls. Ее первый сингл номер один в США — Party Rock Anthem — возглавлял чарт Billboard Hot 100 в течение шести недель. Он также продержался на вершине британского чарта синглов четыре недели.

Певица присоединилась к GRL — группе, которая должна была стать следующими Pussycat Dolls — в 2011 году, вместе с первоначальным составом ван Оппен и тремя другими участницами, которые были исключены из группы. В конце концов, группа официально начала свою деятельность, когда к ней присоединились Симона Бэттл, Эстрада и Слейтон.

Лорен с участницами группы GRL

Группа GRL дебютировала со своим синглом Vacation на саундтреке к фильму "Смурфики 2".

Симона Бэттл — коллега Беннетт по группе, получивший известность после участия в американской версии X Factor — покончила жизнь самоубийством в возрасте 25 лет в сентябре 2014 года. Группа официально распалась в июне 2015 года.

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