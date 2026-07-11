Поддерживал оккупацию Крыма: в РФ умер актер Юрий Смирнов, звезда фильма "Бумбараш"
Народный артист России и актер труппы Театра на Таганке умер в 87 лет. В 2014 году он подписал письмо в поддержку политики Путина в Украине и оккупированном Крыму.
"С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены", — говорится в официальном сообщении Театра на Таганке о смерти Смирнова, пишет "Фонтанка".
Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль "Земляничная поляна", в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина, в том же году его приняли в труппу Московского театра драмы и комедии, более известного как "Театр на Таганке".
В кино Юрий Смирнов дебютировал в 1961 году. Звездой стал после ролей Петра Полипова в сериале "Вечный зов" и Гаврилы в фильме "Бумбараш".
В театре он играл в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита" и "Владимир Высоцкий".
11 марта 2014 года Смирнов подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в "поддержку политики" Путина в Украине и в Крыму. В данном письме, размещенном на официальном сайте Министерства культуры РФ, говорилось, что "в дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", − было сказано в письме.
В списке "подписантов", кроме Смирнова оказались такие известные люди, как Михаил Боярский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Олег Газманов, Надежда Бабкина и многие другие.
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