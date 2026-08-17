Залишилась 11-річна дочка: що відомо про екснаречену Кличка, яка померла (фото)

У США на 37-му році життя померла відома американська акторка Гайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка. Про трагічну подію офіційно повідомив її батько, Скіп Панеттьєрі, у заяві для ЗМІ.

Акторка Гайден Панеттьєрі пішла з життя 16 серпня 2026 року, не доживши п'яти днів до свого 37-річчя. Станом на 17 серпня точна причина її смерті не оголошується, наразі триває розслідування правоохоронних органів.

Що відомо про Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі здобула світову популярність завдяки ролям у серіалах "Герої" та "Нешвілл", за роботу в якому була двічі номінована на "Золотий глобус". У травні 2026 року вона випустила автобіографічну книгу "This Is Me: A Reckoning", у якій відверто розповіла про виклики слави з дитячого віку, боротьбу із залежностями та складний шлях відновлення.

Гайден Панеттьєрі з Володимиро Кличком і дочкою Фото: з відкритих джерел

Стосунки Кличка з Панеттьєрі

З Володимиром Кличком акторку пов'язували тривалі стосунки: пара була заручена та виховувала спільну доньку Кайю-Євдокію, якій зараз 11 років (народилася у грудні 2014 року). Після завершення стосунків у 2018 році та через боротьбу Гайден з післяпологовою депресією й залежностями, юридичні права та основну опіку над дитиною оформив Володимир Кличко. Дівчинка тривалий час проживала з батьком, а мама підтримувала з нею зв'язок.

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Новина про раптову смерть Гайден викликала глибокий сум серед шанувальників та колег по кіноіндустрії по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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